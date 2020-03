Trauer um Journalisten Horst Marx

Rostock

Der Journalist Horst Marx ist in der vergangenen Woche im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Aus der Rostocker Kulturlandschaft war Horst Marx nicht wegzudenken, „er war mit Herz und Seele der Hansestadt verbunden“, so Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling. „ Horst Marx war auch ein sehr guter Freund“, bekräftigt Methling, der 1991 die Hanse Sail aus der Taufe hob, wozu auch Horst Marx seinen Anteil leistete.

Ein Spezialist für maritime Themen

Erste berufliche Schritte ging Horst Marx in der Lokalredaktion Grimmen der OSTSEE-ZEITUNG, nach Studium der Kulturwissenschaften und Volontariat in der OZ-Lokalredaktion Stralsund. Mit dem Beginn der beruflichen Selbstständigkeit erweiterte Horst Marx sein Betätigungsfeld. Immer wichtiger wurde das gesprochene Wort. Horst Marx blieb den maritimen Themen verbunden, moderierte lange Zeit mit der Journalistin Regina Rösler den Rostocker Hafenstammtisch. Als kenntnisreicher Journalist Horst Marx war bei den maritimen Großereignissen der Hansestadt präsent, auch bei der Warnemünder Woche oder der Hanse Sail.

Ehrenmitglied im Shantychor Luv und Lee

„Das Schreiben halte ich für mühsamer als das Reden“, sagte Horst Marx einmal, so erinnert sich Journalistenkollege Andreas Golz. Als Kenner in maritimen Themen wurde Marx nicht nur wegen seiner Sachkompetenz geschätzt. „Wir sind sehr traurig“, sagte Harald Kottig, Vorsitzender des Rostocker Shantychors Luv und Lee, dort war Horst Marx Ehrenmitglied. „Er passte einfach zu uns“, so Harald Kottig rückblickend.

Rostock hat ein Original verloren

In Rostock war Horst Marx weiterhin journalistisch tätig, schrieb zum Beispiel über zehn Jahre im Rostocker OSTSEE-ANZEIGER eine wöchentliche Kolumne mit dem Titel „Mudder Haaksch“. Für seine Wissensvermittlung wurde Horst Marx von seinem Publikum geschätzt. Seine bescheidene und fleißige Art war auch begleitet von hohen Ansprüchen an sich selbst. Lange kämpfte Horst Marx gegen seine Erkrankung, den Kampf verlor er schließlich. „Kein Zweifel, Rostock hat auch ein Original verloren“, so Journalistenkollege Andreas Golz.

Von Thorsten Czarkowski