Der türkische Star-Pianist und Komponist Fazil Say hat mit einem großen Open-Air-Konzert die Abholzung von Wäldern durch eine kanadische Gold-Bergbaufirma in der Nordwesttürkei kritisiert. Vor Tausenden Zuschauern spielte er am Sonntag auf einem Waldgrundstück nahe der Mine in der Provinz Canakkale ein Stück, das er eigens für den Anlass komponiert hatte. Er unterstützte damit Proteste von Bürgern und Aktivisten, die Ende Juli begonnen und Tausende Teilnehmer angezogen hatten.

Canakkale ist mit vielen Kulturstätten und der schönen Küste auch ein Touristenmagnet. Hier liegt zum Beispiel die antike Stadt Troja.

"Das Massaker an der Natur stoppen"

Say hatte öffentlich zum Konzert geladen, das helfen sollte, "das Massaker an der Natur zu stoppen". Nach dem Konzert sagte er, Pflanzen und Tiere müssten geschützt werden, wenn für zukünftige Generationen noch etwas zurückbleiben sollte. "Wir müssen für das Leben sein."

Die Demonstranten beklagen, dass für den Goldabbau im Ida-Gebirge - auf Türkisch Kazdaglari - mehr Bäume gerodet würden als vorgesehen. Dem Forstwirtschaftsprofessor Doganay Tolunay von der Universität Istanbul und Aktivisten zufolge sollen in dem Goldgrubengebiet bereits rund 200.000 Bäume gefällt worden sein - viel mehr als in einem Umweltbericht von 2013 geplant.

Der Ausbeutung der Natur hat zugenommen

Die Abholzung erfolgt durch eine oder mehrere türkische Töchter der kanadischen Alamos Gold Inc. Auf deren Webseite heißt es, das Gelände bei der Kleinstadt Kirazli sei insgesamt rund 1540 Hektar groß. Es soll sechs Jahre lang ausgebeutet werden.

Dem Forstexperten Tolunay zufolge hat der Abbau von Rohstoffen in der Türkei in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen. In der Gegend um Canakkale allein hätten fast 30 Firmen Pläne für Bergbauprojekte.

