Am Sonnabend ist es so weit: Nach pandemiebedingter Pause findet das Warnemünder Turmleuchten wieder statt. Die Veranstalter Martina Hildebrandt und Torsten Sitte erzählen, wie es ihnen in den letzten Tagen vor dem Event geht, wie sie die Pandemie erlebt haben und warum sie privat keine Konzertgänger sind.