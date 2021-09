Rostock

Was ist das Motiv, seine Kunstwerke zu verschenken? Die Verbundenheit mit der Region, der Ostsee, dem Meckelbörgischen. Ein Motiv, zwei Künstler. Der Leipziger Maler Uwe Kowski (58) und der Düsseldorfer Welt-Künstler Günther Uecker (91). Kowski hat der Rostocker Kunsthalle sein Bild „Trauben“ (2029) vermacht. Uecker hat der Kunsthalle bereits eine Edition und weitere Werke aus seinem Œuvre überlassen. Nun kommen drei Bilder und eine Skulptur hinzu. Diesmal von einem privaten anonymen Sammler aus dem Ruhrgebiet.

Ein privater Sammler aus dem Ruhrgebiet hat der Rostocker Kunsthalle die Skulptur „Spuren der noch sichtbaren Erinnerung“ (Holzbank, Kleidung, Nägel) aus dem Jahr 1981 von Günther Uecker geschenkt – Wert: 200 000 Euro. Quelle: Marc Autenrieth

Die Kunstwerke, die das Museum damit in seinen Sammlungsbestand aufnehmen kann, sind zusammen 3,24 Millionen Euro wert. Das Werk Kowskis liegt da mit 40 000 Euro Sammlerwert aktuell noch recht bescheiden neben denen Ueckers. Dessen Bilder „Raum-Linien“ (1970), „Anti-Bild, Aggressive Reihung“ (1973) und „Handlung“ (1988) sowie die Skulptur „Spuren der noch sichtbaren Erinnerung“ (1981) aus Holzbank, Kleidung, Nägeln liegen zwischen 200 000 und 1,2 Millionen Euro.

„Kowskis Bild passt exakt in unsere Sammlung.“

Doch der monetäre Wert interessiert Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann weniger als der ideelle und der für die Bedeutung der Sammlung. Neumann sagt zu dem Kowski-Bild: „Diese Schenkung passt exakt in unsere Sammlung. Ich bin Uwe Kowski dankbar, dass er uns diese hochpreisige Arbeit überlassen hat. Da wir so gut wie keinen Ankaufsetat haben, hätten wir uns das nie leisten können.“

Dasselbe, so Neumann, gelte für die „Ueckers“. Sie vervollständigen die Sammlung und erhöhen by the way den Druck auf die Hansestadt, sich endlich dem bedeutendsten lebenden Künstler mit mecklenburgischen Wurzeln – einem der wenigen aus dem deutschsprachigen Raum von internationalem Rang – zu widmen und ihm Raum zu schenken – bevor Düsseldorf auf diese Idee kommt.

Rostock erfüllt Lebenswunsch Ueckers nicht

Uecker hat der Kunsthalle eine Edition pressen lassen, den Hafiz-Zyklus geschenkt und veranlasst, dass 15 Objekte seiner Ausstellung „Der geschundene Mensch“ dauerhaft verliehen wurden. Die Werke musste Rostock wieder zurückgeben, da sie ohne Uecker-Kasten weder gezeigt noch angemessen aufbewahrt werden können.

Uecker, in Wendorf bei Crivitz geboren und in Rostock und auf der Halbinsel Wustrow aufgewachsen, ist nach seiner Weltkarriere im Westen der Republik seiner mecklenburgischen Heimat verbunden und hat den Lebenswunsch artikuliert, seine Werke in Rostock dauerhaft ausgestellt zu sehen.

Das Gemälde „Trauben“ (Öl auf Leinwand) aus dem Jahr 2019 von Uwe Kowski aus Leipzig im Wert von 40 000 Euro gehört nun zum Sammlungsbestand der Kunsthalle Rostock. Quelle: Galerie Eigen + Art

Uwe Kowski ist über einen anderen Weg zur Verbundenheit mit der Ostsee gelangt. Seit 25 Jahren kennt der Maler aus Leipzig, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst seiner Heimatstadt studiert hat, den Galeristen Matthias Fuhrmann. „Als wir uns kennengelernt haben, war er Drucker und hat Kataloge für mich gestaltet.“ Fuhrmann hätte ihn früh ausgestellt, ebenso wie Strawalde oder Matthias Assig. 2018 hatte Kowski die Schau „Beton“ in Born.

„Der Titel verweist darauf, dass ich mit meiner Kunst keine Ostseeurlaubsstimmung, sondern eher das Urbane dorthin bringen wollte“, sagt er. 2019 war Kowski Teilnehmer an der „Baltic Art“ in der Kunsthalle und hatte 2020 die Ausstellung „Sehen“ dort. Sein Bild „Traube“, das er Rostock nun überlässt, war Titelbild der Schau.

Kowski-Schau ab 4. September in Born

Am 4. September öffnet eine weitere Schau von Uwe Kowski in der Galerie Born – diesmal unter dem Titel „Kowski – Malerei.“ Der Maler sagt: „Ich war sehr geehrt über die Ausstellung in Rostock. Mit der Schenkung möchte ich meine Dankbarkeit und Verbundenheit zum Ausdruck bringen.“

Von Michael Meyer