Ulrich Ptak: Der Mann, der Stars wie Christo, Joop und Rankin in die Rostocker Kunsthalle holte

Die Laudatio ist gehalten. Die Dankesworte sind gesprochen, Hände geschüttelt. Der Rostocker Kulturpreis 2019 ist vergeben. Er ging an Dr. Ulrich Ptak, Kurator der Kunsthalle. „Als ich davon hörte, dass ich diese Auszeichnung erhalten soll, war ich sehr bewegt“, gesteht der 66-Jährige. Diese Ehrung habe ihm auch die Gelegenheit gegeben, auf sein Leben zurückzublicken, sagt er.

Obwohl künstlerisch und musikalisch begabt, wählte der 1953 in Plau am See Geborene nach dem Abitur keinen künstlerischen Beruf. Er beschloss, in Rostock Geschichte und Sport zu studieren. Nach dem Studium wurde er Lehrer in Neubrandenburg. Als Ulrich Ptak 1976 in der Vier-Tore-Stadt Kontakt zu US-amerikanischen Journalisten aufnahm, verlor er seinen Beruf. Der politisch Geschasste fand zunächst keine Anstellung und arbeitete dann ein Jahr als Tierpfleger.

Zur Galerie Der Kurator der Rostocker Kunsthalle, Dr. Ulrich Ptak, wurde für sein mehr als 40-jähriges Schaffen in dem Museum am Schwanenteich mit dem Kulturpreis der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2019 geehrt.

Ptak ist promovierter Kunstwissenschaftler

Johannes Müller, der bekannte Rostocker Maler, empfahl ihm damals, sich in der Kunsthalle vorzustellen. Ulrich Ptak wurde dort zunächst „Mädchen für Alles“, machte Führungen durch Ausstellungen, leitete schließlich die Museumspädagogen an. Da in der DDR ein zweites Studium nicht möglich war, er sich aber in die Materie eingearbeitet hatte, promovierte er als Kunstwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin.

Mit dem Ende der DDR änderte sich die Situation für die Rostocker Kunsthalle dramatisch. Vor allem Gelder blieben aus. Doch Ptak fühlte sich herausgefordert. Er entwickelte ungewöhnliche Ideen, suchte Kontakt zu Künstlern, arbeitete in Jurys und war Berater einer Bank. „So habe ich ein Netzwerk gesponnen, auch um Sponsoren für internationale Expositionen in der Kunsthalle zu gewinnen“, blickt er zurück. Endlich stellte sich wieder Erfolg ein. Die Kunsthalle machte mit spektakulären Ausstellungen von sich reden.

2013: Ausstellung IN PRINCIPIO in der Kunsthalle in Rostock. In einem der zehn Meditationsräume schauen sich Jörg-Uwe Neumann (Leiter Kunsthalle) und Ulrich Ptak (Kunsthalle Rostock) v.l. das Video "Ghost" von Marco Brambilla an Quelle: Lilienthal

Internationales Flair in der Kunsthalle

„Eine Ausstellung vorzubereiten, heißt vor allem, sich in den Künstler hineinzudenken und sich mit seiner eigenen Interpretation zurückzuhalten“, sagt Ptak. Die Zahl der von ihm kuratierten Ausstellungen geht mittlerweile in die Hunderte. Es hat weltweit Kontakte geknüpft, dank ihm besitzt die Kunsthalle auch international einen Namen.

Künstler, unter anderem aus Skandinavien, dem Baltikum, Frankreich, Belgien, Japan, China, den USA, Korea, der Schweiz, Spanien, Israel und Großbritannien, folgten inzwischen der Einladung in die Kunsthalle und sparten nicht mit Lob für den Kurator. Das lateinische Wort curare bedeutet, sich sorgen, sich kümmern. Treffender lasse sich Ulrich Ptaks Engagement kaum charakterisieren, ist immer wieder aus der Kunstszene zu hören.

Er holte Christo, Joop und Rankin nach Rostock

Er ist ein Besessener: Einmal von einer Idee ergriffen, setzt er sie mit Beharrlichkeit und Leidenschaft um. Dabei kennt Ulrich Ptak keine allzu große Scheu vor Namen und Titeln: „Es kam in meiner 42-jährigen Tätigkeit in der Kunsthalle nicht selten vor, dass Künstler auf meine Ausstellungs-Anfrage mit ‚ Rostock what?‘ reagierten“, berichtet er.

2009: Große Joop-Schau in Rostock. Unter dem Titel «Eternal Love» (Ewige Liebe) widmet sich der aus Potsdam stammende Star-Designer den Schnittstellen zwischen Kunst- und Modewelt. Quelle: Frank Söllner

Insbesondere die Ikonen der heutigen Kunst hätten sich schwergetan, aber er habe immer nach Argumenten gesucht, die Kunsthalle und die Stadt am Meer gepriesen, lässt er wissen. Seinen Charme und seine Beredsamkeit setzte der Kurator unter anderem ein, um die Reichstags-Verhüller Christo und Jeanne-Claude, den Modedesigner Wolfgang Joop oder den britischen Porträt- und Modefotografen Rankin für eine Präsentation ihrer Arbeiten zu gewinnen.

Arbeit mit anderen Institutionen der Stadt

Denn, so meint Ptak, Künstler könne man selten durch Verträge binden. Unter Mitwirkung des Kurators entstanden nach der Wende solche Ausstellungen, wie die Biennalen der Ostseeländer 1992 und 1996 und die sehenswerte Schau „Munch und Warnemünde“ 1999. Verantwortet hat der Kurator ebenfalls eine Exposition mit dem Bildhauer Andreas von Weizsäcker oder den „Schlumpern“, bei der Kunst von geistig Behinderten gezeigt wurde.

Der Kunstwissenschaftler war auch immer bemüht, mit anderen Institutionen der Stadt zusammenzuarbeiten, so mit Prof. Eckart Reinmuth und Prof. Markus Langer, die ihn zu einer Ausstellungsserie anregten, beginnend mit „Credo“, einer Schau, in der es dem Kurator gelang, Werke der „großen Vier“ Richter, Uecker, Graubner und Baselitz erstmals in einer Schau zu vereinen.

Neue Ausstellungsformen in der Kunsthalle

Spektakulär war auch eine große Ausstellung des „Käfer-Künstlers“ Jan Fabre. Zu seinen Verdiensten zählt ebenso, der Fotografie einen festen Platz im Ausstellungsprogramm der Kunsthalle gegeben zu haben. Die Lichtbildner Luc Delahaye ( Frankreich), Albert Watson und Steve Shapiro ( USA), David Rubinger ( Israel), Rankin ( Großbritannien) oder Gerry Johansson ( Schweden) gaben im Haus am Schwanenteich bereits ihre Visitenkarte ab. Auch dass mit „ Joop“ und der Sibylle-Ausstellung die Mode in einer durchaus neuen Ausstellungsform in der Kunsthalle Einzug hielt, ist dem Kulturpreisträger zu verdanken.

Kurator Ulrich Ptak mit Bildern von Oskar Manigk Quelle: nordlicht

Sein generelles Bemühen um die Kunsthalle war für Ulrich Ptak nie Selbstzweck: „Dass jetzt bedeutende Künstler aus aller Welt zu uns kommen, ist nicht nur gut für das Image der Kunsthalle, sondern auch für die Stadt Rostock. Vor allem aber ist es ein Gewinn für das Publikum.“ Bis zu 70 000 Besucher zählt die seit 2009 von Uwe Neumann geleitete Kunsthalle pro Jahr. Eine Zahl, die dafür spricht, dass das erfolgreiche Gespann Neumann-Ptak vielen vieles bietet.

Von Werner Geske