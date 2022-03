Unglaublich: New Yorker Musiker spielen auch in Heringsdorf und Wolgast

Heringsdorf/Wolgast

Das gab es noch nie: Ein weltberühmtes Orchester, in diesem Fall das New York Philharmonic, das alle großen Konzertsäle der Welt füllt, fährt im Mai 2022 in ein 300-Seelen-Dorf im äußersten Nordosten Deutschlands – Peenemünde auf Usedom – und gibt dort drei Konzerte. Und jetzt steht fest, dass die Musiker weitere drei Tage hier bleiben und in dieser Zeit neben einer öffentlichen Generalprobe auch noch in Heringsdorf und Wolgast Kammerkonzerte geben. Mehr geht nicht!

Damit werden aus drei Konzerten der exklusiven Europa-Residenz des New York Philharmonic mit seinem Chefdirigenten Jaap van Zweden und den globalen Stars Anne-Sophie Mutter, Thomas Hampson und Jan Lisiecki insgesamt sechs. Eine öffentliche Generalprobe der Violinistin Anne-Sophie Mutter im Kraftwerk Peenemünde und zwei Kammerkonzerte im Seebad Heringsdorf und in Wolgast lassen das weltbekannte Orchester bis zum 24. Mai auf Usedom weilen.

Vorverkauf für weitere drei Konzerte ab 12. März

Der offizielle Vorverkauf für die zusätzlichen Konzerte startet am 12. März, 10 Uhr. Karten und Tickets können über www.ny-mv.eu, allen Vorverkaufsstellen der Insel Usedom, im Festivalbüro oder über das Ticketportal Reservix erworben werden.

Die Europa-Residenz des New York Philharmonic veranstaltet das Usedomer Musikfestival in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, dem Historisch-Technischen Museum Peenemünde und Dorn Music anlässlich des 180-jährigen Jubiläums des New York Philharmonic, des 80-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Deklaration der Vereinten Nationen und der Festlichkeiten zu „20 Jahren Peenemünder Konzerte“.

2000 Plätze für die zusätzlichen Konzerte

„Wir freuen uns sehr, dass dank vieler Mitwirkender aus der Exklusiv-Residenz der New York Philharmoniker ein richtiges Festival werden kann. Damit hat ein noch breiteres Publikum die Möglichkeit, in den Genuss der Virtuosität des renommierten Klangkörpers zu kommen. Das Ereignis wird sicher ein Meilenstein in der Musikgeschichte des Landes“, freut sich Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern über das bevorstehende Event.

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, das die exklusive Europa-Residenz des New York Philharmonic ausrichtet, fügt hinzu: „Nach dem großen Besucheransturm auf die nunmehr mit über 3000 Plätzen fast ausverkauften Peenemünder Konzerte des New York Philharmonic erreichten uns zahlreiche Anfragen von Musikliebhaberinnen und -liebhabern aus ganz Deutschland und Europa, die nicht schnell genug Karten für die regulären Konzerte erwerben konnten. Da haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass noch mehr Konzertbesucher in den Genuss dieses außergewöhnlichen Orchesters kommen.“ Hummel stellt nun weitere knapp 2000 Plätze in Aussicht.

Diese Plätze gibt es einmal bei einer öffentlichen Generalprobe im Kraftwerk Peenemünde mit Anne-Sophie Mutter und dem New York Philharmonic am 21. Mai. Dann erklingt das Violinkonzert „Anne-Sophie“ von André Previn, dem verstorbenen, von den Nationalsozialisten verfolgten Ehemann der international bedeutenden Violinistin.

New York Philharmonic und Baltic Sea Philharmonic musizieren zusammen

Eine ganz besondere Premiere steht mit zwei Kammerkonzerten an: Besucher können erstmals Musikerinnen und Musiker des New York und des Baltic Sea Philharmonic gemeinsam erleben. Diese einmalige musikalische Zusammenarbeit an zwei reizvollen maritimen Orten auf und vor den Toren der Insel Usedom statt: Am 23. Mai um 19.30 Uhr gibt es ein Konzert im Kaiserbädersaal des Hotels Kaiserhof Heringsdorf direkt an der Ostseeküste und tags darauf, am 24. Mai um 19.30 Uhr, klingt es dann in der gewaltigen St. Petri Kirche in der traditionsreichen pommerschen Herzogstadt Wolgast.

Das Programm für die Kammerkonzerte entstand in Zusammenarbeit der beiden international gefeierten Orchester New York Philharmonic und Baltic Sea Philharmonic. Es entführt in sommerliche Klangwelten mit ungewöhnlichen Besetzungen. Der verspielt-träumerischen Summer Music des US-amerikanischen Komponisten Samuel Barber, seine einzige Kammerkomposition für Holzblasinstrumente, schließt sich Wolfgang Amadeus Mozarts humorvolles Hornquintett Es-Dur KV 407 an, das für seine Kammermusik eine einzigartige Besetzung von einer Violine und zwei Bratschen aufweist. Im zweiten Teil der sommerlichen Musikabende an Ostseeküste und Peenestrom erwartet das Publikum das Streichsextett Nr. 2 des norddeutschen Komponisten Johannes Brahms.

Die Auftritte des New York Philharmonic wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln der Europäischen Union gefördert. Sponsoren der Kammerkonzerte sind die Kaiserbäder Insel Usedom und die Sparkasse Vorpommern.

Von Cornelia Meerkatz