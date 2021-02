Lübz

Ein Blechblasinstrument, das am Galgen hängt, die Öffnung verschlossen mit einem mit Nägeln gespickten Apfel. Ein Orangennetz und ein Tiefkühlpizza-Karton als umfunktionierte Gesichtsmaske oder das Bein einer Schaufensterpuppe, das aus einem Blechmülleimer hervorragt. Das sind nur einige der Arbeiten, die um den neuen Upcycling-Kunstpreis konkurrieren, der künftig vom Zentrum für Zirkuläre Kunst (ZZK) in Lübz verliehen werden soll.

Das Prinzip, das dahintersteckt: Vorhandene Ressourcen nutzen und Kunstwerke aus Dingen entstehen zu lassen, die es schon gibt. Initiatorin ist die Künstlerin Julia Theek.

Anzeige

„Wir müssen mit dem arbeiten, was schon da ist“

Seit 2012 betreibt Theek mit Künstlerkollegen eine Sommerkunstakademie in Lübz, die Kunst mit Upcycling verbindet. „Die Biomasse ist gegenüber den von uns hergestellten Dingen inzwischen in der Minderheit, deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was schon da ist“, betont die 54-Jährige. Im Herbst erscheint ihr Buch „Ringen mit Dingen“, das sich ebenfalls diesem Thema widmet.

„Natürlich können wir nicht alle Müllberge upcyceln“, ist Theek realistisch. „Aber, wir können versuchen, mehr Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Dafür ist dieser Wettbewerb gedacht.“ Während in der Film- oder Modebranche Ressourcenbewusstsein zelebriert werde, gebe es in der zeitgenössischen Kunst zurzeit noch reichlich Luft nach oben.

Upcycling-Kunst: Künstlerin Julia Theek mit ihrem Pferdekopf verziert mit Hemdknöpfen bei einer Schau in der Berliner Galerie "Zweigstelle" 2018. Theek ist Initiatorin eines neuen Upcycling-Kunstpreises, der vom Zentrum für Zirkuläre Kunst in Lübz vergeben wird. Quelle: Sven Ochsenreither

Dabei gibt es durchaus bekannte Vorbilder: Zu den berühmtesten „Upcyclern“ gehört der Künstler Pablo Picasso, der seinen Stierschädel 1942 aus Fahrradteilen zusammengebaut hat. Vorläufer der sogenannten Objektkunst, die einen oder mehrere vorgefundene Gegenstände zum Kunstwerk erklärt, ist der Franzose Marcel Duchamp. Der hatte bereits 1913 das erste nicht vom Künstler geschaffene Alltagsobjekt in die Kunst eingeführt. Seine sogenannten „Readymades“ – unter anderem ein Flaschentrockner und ein Urinal – sorgen bis heute für Diskussionen in der Kunstwelt und machten ihn zum Kunstrevolutionär.

Berühmtester Upcycler war Picasso

„Upcycling-Kunst ist nicht nur nachhaltig, sondern auch witzig und macht einfach Spaß“, sagt Theek. Das sieht man auch an den rund 180 bereits eingereichten Arbeiten, die anonym in einer Onlinegalerie auf der Seite des Zentrums für Zirkuläre Kunst (ZZK) in Lübz veröffentlicht werden. „Ich hätte niemals gedacht, dass der Wettbewerb so weite Kreise zieht und so viele tolle Arbeiten in einer derartigen Qualität eingereicht werden“, freut sich Theek. „Einige kommen sogar aus Österreich, der Schweiz und Frankreich.“

Bis zum 15. März können sich Interessierte mit Fotos oder Videos von bis zu fünf Arbeiten bewerben. „Ob jemand Künstler oder Hausmeister ist, spielt dabei erst mal keine Rolle“, sagt Theek. „Das Werk an sich muss überzeugen.“

Das künstlerische Spektrum dabei ist breit gefächert und reicht von kleinteiligen Objekten aus diversen Metallelementen über raumgreifende Installationen aus deformierten Nylonstrumpfhosen bis hin zu Blöcken benutzter Küchenschwämme und Stapeln alter Spüllappen. „Wir akzeptieren erst mal jede Einreichung“, sagt die Initiatorin im Hinblick auf Exponate wie letztere und lacht. „Trotzdem sollte man sich überlegen, ob die Arbeit im internationalen Kontext standhält.“ Denn für das Siegerexponat gibt es nicht nur ein Preisgeld von 2000 Euro, es wird auch beim Drapart-Festival in Barcelona zu sehen sein.

Vorab wählt eine Jury sieben Kunstschaffende aus, deren Arbeiten ab dem 23. Mai im ZZK und später in Berlin ausgestellt werden. Aus diesen wird dann der Gewinner des Upcycling-Kunstpreises ermittelt. Bis zum 1. Juni können Interessierte online zudem ihr Lieblingskunstwerk wählen, das einen Publikumspreis erhält. Auch im Altstadtquartier in Lübz sollen künftig weitere Künstler zum Thema Upcycling arbeiten: Ab Februar werden dort zehn Sommerateliers für fünf Jahre ausgeschrieben, zu denen auch eine Produzentengalerie gehört.

RTL-Upcycling-Influencer Thomas Klotz in der Jury

Für die Auswahl des neuen Upcycling-Kunstpreisträgers haben sich die Initiatoren prominente Unterstützung geholt: In der Jury sitzt neben der Berliner Kunsthistorikerin Cora Knoblauch, auch Tanja Grass, Intendantin des 1995 in Barcelona gegründeten Upcyclingfestivals „Drapart“, sowie der Upcycling-Influencer Thomas Klotz, bekannt aus der Fernsehsendung „Schätze aus Schrott“ bei RTL.

In der Serie rettet er Gegenstände vom Sperrmüll und zeigt, wie man mit ein wenig Geschick neue Dinge daraus herstellen kann. „Wir mussten schon immer mit anpacken. Das Geld war oft knapp, aber meine Eltern waren Meister der Improvisation“, verrät Klotz, der auf dem Land in einer großen Familie aufwuchs.

Diesen Lebensstil hat er verinnerlicht und ist bis heute leidenschaftlicher Upcycler. „Meine erste eigene Wohnung habe ich fast ausschließlich mit Sperrmüll eingerichtet“, sagt er. Auch andere möchte er für diesen Lebensstil begeistern. „Ich wollte schon immer Menschen inspirieren und ermutigen, Dinge selber zu machen, statt sie neu zu kaufen“, so Klotz. „Was dadurch entsteht, ist nicht nur nachhaltig und individuell, es ist auch ein Prozess, der heilsam für die Seele is

Bisher eingereichte Kunstwerke und Bewerbungen unter: www.zirkulaere-kunst.de

Von Stefanie Büssing