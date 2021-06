Usedomer Kaleidoskop: Zehn Künstler der Insel stellen gemeinsam aus

Usedom

So viele Besucher, wie zur Vernissage am Sonnabend, hat die kleine Galerie „Kaleidoskop“ in Usedom selten gehabt. Zehn Künstler der Insel hatten sich zusammengetan und unter der Überschrift „Fish and Ships“ eine abwechslungsreiche Ausstellung auf die Beine gestellt.

Während Künstler wie der Korswandter Daniel Graf extra zum Thema passende Objekte geschaffen hat, haben andere die Auswahl mit ihren Beständen bestückt. So der Fotograf Lars Wiedemann, der für seine bemerkenswerten Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Rankwitzer Fischersfrau Hannelore Köster auf die von schwerer Arbeit gezeichneten Hände geschaut hat.

Außergewöhnliche Theremin-Darbietung

Ausstellern und Besuchern war gleichermaßen anzumerken, wie sehr sie Begegnungen wie diese während der Corona-Zeit vermisst hatten. Zum Wohlgefühl aller hat maßgeblich Robert Meyer mit seinem Theremin beigetragen. Der Zinnowitzer steuerte Melodie und Lautstärke innerhalb elektromagnetischer Felder mit feinsten Handbewegungen – ohne es dabei zu berühren. Der lichtdurchflutete Galeriehof war die ideale Umgebung für diese schöne Darbietung.

Wunderbare Klänge im stilvollen und lichtdurchfluteten Innenhof zauberte zur Vernissage der Zinnowitzer Robert Meyer mit seinem Theremin. Quelle: Ingrid Nadler

Die Arbeiten aus verschiedenen Genres sind bis zum 5. September mittwochs, donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr in der Galerie in der Swinemünder Straße anzuschauen. Dann tritt nahtlos Silke Weyer aus Rankwitz auf den Plan, die ihre Landschaftsbilder im „Kaleidoskop“ zeigen will. Eingebettet sind Finissage und Neustart in ein insgesamt kunstreiches Wochenende, denn die Galerien im Inselsüden haben sich entschieden, den 4. und 5. September gemeinsam zu „Kunst offen“ zu erklären.

Künstler planen Kooperation

Es scheint, als wenn der gerade erschienene Kunstführer, der vom kleinen Usedomer Verein initiiert wurde, bereits Früchte trägt und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zur guten Folge hat. So haben sich auch die Künstler Reinhard und Brigitte Meyer aus Zinnowitz geäußert, die nicht nur den Abend äußerst anregend gefunden haben, sondern auch die Idee, den Gedankenaustausch zu pflegen und dazu häufiger zusammen zu kommen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 6. August gibt es im „Usedomer Kaleidoskop“ die nächste Gelegenheit, wenn das Parktheater Edelbruch den Briefwechsel des Ehepaars Feininger mit seinem Stück „Findejahre“ in Szene setzt. Und im Oktober heißt es dann „Usedom malt“. Teilnehmen kann jeder, der seine Hobbyarbeiten für ein Wochenende (oder länger) öffentlich präsentieren möchte.

Bleibt noch zu ergänzen, dass der Abend für alle Beteiligten im „Rankwitzer Hof“ bei Doris Kreiseler bei „Fish & Chips“ fröhlich ausgeklungen ist.

Von Ingrid Nadler