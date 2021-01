Usedomer Künstler werben mit „Kunst im Kasten“ um Aufmerksamkeit

Zinnowitz

Ortsführungen, Konzerte, Partys, Ausstellungen, Öffnungszeiten vom Museum, Sportkurse, Spielenachmittage unter Senioren und vieles mehr werden normalerweise in den Schaukästen der Gemeinden zwischen Peenemünde und Ahlbeck angezeigt. Abseits der digitalen Welt geben die Schaukästen den Urlaubern und Einheimischen eine kleine Orientierung für die Freizeitgestaltung. Da es im Moment außer den aktuellen Corona-Verordnungen kaum etwas Nennenswertes aus der Kulturszene zu berichten gibt, verwaisen die Schaukästen. Statt bunter Plakate ist nur einfach der weiße Hintergrund zu sehen.

Leere Schaukästen mit Kunst füllen

Reinhard Meyer, Künstler aus Zinnowitz, war in den vergangenen Wochen relativ häufig mit seiner Frau Brigitte im Ort spazieren. „Vielmehr konnte man in der Öffentlichkeit ja kaum machen. Uns sind immer die leeren Schaukästen im Ort aufgefallen“, sagt er. Deshalb hatte er die Idee, diese Kästen mit Leben zu füllen. Besser gesagt, mit Kunst. Mit dem Projekt „Kunst im Kasten“ möchte Reinhard Meyer lokalen Künstlern eine Plattform für ihre Kunst geben. Den Anfang machte er am Montagmorgen mit seiner Brigitte und Sohn Robert an der Zinnowitzer Kurverwaltung.

Anzeige

Robert, Reinhard und Brigitte Meyer schmückten am Montag den Schaukasten Quelle: Hannes Ewert

Maritime Motive in Zinnowitz

In einem der beiden Schaukästen hängt ein Acrylgemälde auf Leinwand von Brigitte Meyer. „Es zeigt einen Strandaufgang“, sagt sie. Das Künstlerehepaar beschäftigt sich seit Anfang der 1980er Jahre hauptberuflich mit der Kunst. Im anderen Schaukasten direkt daneben hängen Werke von Sohn Robert Meyer, der auch mit seinem Theremin über die Insel hinaus bekannt ist. „Das sind alles maritime Szenen –entweder am Strand oder auf dem Wasser“, erklärt er. Grundlage für seine Werke sind alte Briefmarken, Autogrammkarten von Schauspielern aus den 1950er und 60er Jahren, Papier –wie auch immer. Ich entscheide mich da sehr spontan“, sagt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Meyers sind dankbar, dass die Kurverwaltungen sehr schnell und unkompliziert geholfen haben. „Dafür bedanken wir uns bei allen“, sagt er.

Noch freie Plätze für die Künstler

In Zinnowitz gibt es sechs Schaukästen, die regelmäßig von Mitarbeitern der Kurverwaltung bestückt werden. „Derzeit sind fünf Kästen mit Kunst versehen, einer am Rossmann ist noch frei zu vergeben“, erzählt Jenny Kohn aus der Veranstaltungsabteilung. Reinhard Meyers Idee ist es, dass die Schaukästen alle zwei Wochen mit neuer Kunst aktualisiert werden sollen.

Ein recht trauriges Bild geben die Schaukästen der Insel ab –so wie hier in Bansin. Das soll sich mit der Aktion „Kunst im Kasten“ nun ändern. Quelle: Hannes Ewert

Auch in anderen Gemeinden Kunst im Kasten

Inselweit sind die Kurverwaltungen gespannt, welche Kunst demnächst im Schaukästen hängt. In der Gemeinde Ückeritz freut man sich auf die Aktion. „Wir haben mehr als ein Dutzend Schaukästen im Ort. Alle sind derzeit leer und wir hoffen, dass sich Künstler finden, die dort ihre Werke zeigen wollen“, so Kurdirektor Toni Schulz. Das Konzept sei für ihn gut durchdacht. „Vielleicht muss man nur aufpassen, dass die Werke nicht feucht werden“, sagt er.

So schnell werden keine großen Events angekündigt

Auch in der Gemeinde Koserow stieß die Aktion von Reinhard Meyer auf viel Gegenliebe. „Wir haben uns mit den Künstlern im Ort zusammentelefoniert und werden vier Kästen mit der Kunst bestücken“, sagt Kurverwaltungsleiterin Nadine Riethdorf. Zu sehen sind zeitgenössische Werke vom Koserower Kunstsalon, Werke aus dem Ateliers Otto Niemeyer-Holstein und von Norbert Krabbe aus Koserow. Vorgesehen ist, dass die Kästen am Seebrückenvorplatz, am Kurplatz, an Karls Erlebnisdorf und vor der Kurverwaltung mit den Werken verziert werden. Nadine Riethdorf ist sehr dankbar über die Idee, hätte für die Zukunft aber noch einen anderen Vorschlag. „Wie wäre es, wenn Zinnowitzer Künstler in Koserow ausstellen und umgekehrt. So lernen die Einheimischen auch die Kunst der anderen Orte kennen“, sagt sie. So schnell rechnet sie nämlich nicht damit, dass in den Kästen bald wieder große Events angekündigt werden.

Lesen Sie auch: Zweites Stipendium über 2000 Euro: MV unterstützt freischaffende Künstler

Neubrandenburgerin kreiert Kunst aus Röntgenbildern

Auch in Trassenheide freut sich die Kurverwaltung auf die Idee von Reinhard Meyer. „Generell sind wir dabei. Sechs Schaukästen haben wir im Ort. Höchstwahrscheinlich werden wir die Kästen an der Promenade und am Haus des Gastes dafür nutzen, um die Kunst zu zeigen“, sagt Stephanie Pflock von der Kurverwaltung.

Die Künstler Reinhard, Brigitte und Robert Meyer stellen ihre Kunst in den Schaukästen in Zinnowitz aus. Quelle: Hannes Ewert

In Zinnowitz beteiligte sich Hobbyfotograf Matthias Gründling ebenfalls an der Aktion und stellte an der Konzertmuschel einige Bilder aus.

Reinhard Meyer machte im Vorfeld seiner Vorhabens sämtliche Kurverwaltungen auf die Aktion „Kunst im Kasten“ aufmerksam und freut sich, dass sie so gut angenommen wird .

Von Hannes Ewert