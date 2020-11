Heringsdorf

„Wir sind in der Champions League gelandet.“ Thomas Hummel, Intendant der Usedomer Literaturtage, spricht diesen großen Satz anlässlich der Fortsetzung des Festivals von Donnerstag bis Samstag ohne jedes Zögern aus. „Wenn man Nobelpreisträger einlädt und diese dann auch kommen – sogar mehrmals – bestätigt das doch: Wir sind ein etabliertes Literaturfestival im deutschsprachigen Raum.“

Tatsächlich schmücken 2020 gleich zwei Nobelpreisträgerinnen die Gästeliste der Literaturtage, die coronabedingt in Etappen stattfinden muss. Bereits im September las Olga Tokarczuk in Heringsdorf vor Publikum. Am kommenden Samstag wird Herta Müller ebenfalls in Heringsdorf lesen – allerdings vor einer Kamera. Beide waren schon zuvor Gäste des Festivals.

Literaturpreis für Saša Stanišić

Und hinzu kommt ein Star und Liebling der Bestsellerlisten: Saša Stanišić, Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019 und diesjähriger Gewinner des mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreises.

Doch nicht nur die eingeladenen Schriftsteller sind hochkarätig: Wie anerkannt die Literaturtage sind, zeigt auch die Auswahl der Moderatoren Andreas Kossert und Manfred Osten, den Experten in den Diskussionsrunden sowie die Besetzung der Jury für den Preis. Einem breiten Publikum dürfte etwa Jurymitglied Denis Scheck bekannt sein – regelmäßig stellt der Literaturkritiker in seiner ARD-Sendung „druckfrisch“ literarische Neuerscheinungen vor.

Livestream statt Zuschauern in Heringsdorf

Natürlich weiß Hummel, dass es umso einfacher wird, berühmte Gäste nach Usedom zu locken, je länger die Liste großer Namen wird, die bereits an den Literaturtagen teilgenommen haben. Aber das allein reichte nicht: „Schriftsteller brauchen auch mal Ruhe“, ist der Intendant überzeugt. Die finden sie hier, fernab des Literaturbetriebs, für die Zeit ihres Aufenthalts. „Und wenn die Insel Usedom nachher in den Büchern der Autoren vorkommt, was ja schon passiert ist, haben wir einiges richtig gemacht, um die Insel bekannt zu machen. So können wir der Welt sagen: Kommt her, es ist hier wunderbar.“

Tja, Ruhe, so viel ist sicher, finden die Teilnehmer der Literaturtage in diesem Jahr vom 3. bis 5. Dezember auf Usedom. Sogar mehr als ihnen lieb ist. Denn sie lesen und diskutieren aus dem Saal des neu eröffneten Tourismusservicezentrums im Seebad Heringsdorf ohne das Gemurmel des Publikums. Kein Lachen oder Klatschen signalisiert ihnen, wie das Gesagte beim Hörer ankommt. Und doch sind sie mit ihren Zuschauern live verbunden: Das Internet macht es möglich. Alle Veranstaltungen werden per Livestream übertragen.

Gäste dürfen trotz Corona anreisen und übernachten

Dass die Gäste dennoch anreisen und als Dienstreisende im Hotel übernachten dürfen, habe durchaus auch Kostengründe, so Hummel. Auf diese Weise müsse die Technik nur einmal aufgebaut und bezahlt werden. Und überhaupt das liebe Geld: Dass die Literaturtage in diesem Jahr nicht gänzlich ausfallen, sondern in veränderter Form stattfinden können, sei nur durch Zuschüsse der Adenauer-Stiftung und der Deutsch-Polnischen Stiftung möglich.

Ebenfalls nicht unerheblich sei auch die Frage, ob Karteninhaber bereits gezahlte Eintrittsgelder zurückverlangen: „Das steht ihnen zu und natürlich erstatten wir Ihnen alles zurück“, sagt der Intendant. „Aber wir würden uns freuen, wenn das nicht jeder macht. Denn die Lesungen finden ja statt und können allesamt am Bildschirm live oder später im Archiv angeschaut werden.“

Poetry-Slam , Diskussion und Lesungen

Die Bandbreite des Angebotes – im Beethoven-Jahr unter dem Motto „Oh, Ihr Menschen“ – ist enorm vielfältig: Mit einer Lesung von Schülern der Europaschule in Ahlbeck und einem Poetry-Slam mit Schülern von Usedomer und Greifswalder Schulen öffnet sich das Festival für die Jugend. In einem Gespräch mit Robert Eberhardt geht es um die Zukunft Europas, in einer Diskussion mit Adam Krzemiński um den Stand deutsch-polnischer Beziehungen und Peter Gülke fragt nach Beethovens Erhabenheit anlässlich dessen 250. Geburtstages.

Höhepunkt ist am Samstag die Vergabe des Literaturpreises an Saša Stanišić für den Roman „Herkunft“. Gestiftet wird der Usedomer Literaturpreis von den Seetelhotels Usedom. Stanišić wird aus familiären Gründen als einziger Teilnehmer der Literaturtage in diesem Jahr nicht nach Heringsdorf kommen, sondern den Preis im Literaturhaus Hamburg entgegennehmen. Von dort wird auch die Lesung mit ihm übertragen. Apropos Ruhe: Der Preis ist mit einem vierwöchigen Aufenthalt in einem Hotel auf der Insel verbunden. Bleibt ihm und allen zu wünschen, dass Reisen bald wieder möglich sind.

Das Programm Donnerstag, 3.12.2020, 13:30 Uhr, Lesung zum Abschluss der Jungen Usedomer Literaturtage mit Schülern einer 11. Klasse der Europäischen Gesamtschule in Seebad Ahlbeck Donnerstag, 3.12.2020, 19:30 Uhr, Die Zukunft Europas – Robert Eberhardt im Gespräch Manfred Osten Freitag, 4.12.2020, 11 Uhr, Großer Poetry-Slam mit Schülern Usedomer und Greifswalder Schulen Freitag, 4.12.2020, 19:30 Uhr, Oh, Ihr Menschen – Beethoven, der Erhabene und der umgekehrt Erhabene: Peter Gülke im Beethovengespräch mit Manfred Osten Samstag, 5.12.2020, 12 Uhr, Herkunft und Ankommen: Lesung mit Saša Stanišić, Usedomer Literaturpreisträger 2020 und feierliche Verleihung des 10. Usedomer Literaturpreises. Es moderiert Andreas Kossert.Die Lesung mit Saša Stanišić wird von der Ostsee-Zeitung live übertragen: www.ostsee-zeitung/stanisic Samstag, 5.12.2020, 15:00 Uhr, Zwei Nationen, eine Mitte Europas? – Usedomer Gespräch zum Stand der deutsch-polnischen Beziehungen. Podiumsdiskussion mit Adam Krzemiński und Dr. Andreas Kossert, moderiert von Manfred Osten. Samstag, 5.12. 2020, 19:30 Uhr, Die letzte deutsche Literaturnobelpreisträgerin im Rampenlicht: Herta Müller liest aus ihrem Werk. Moderierte Lesung mit Manfred Osten.Die Lesung mit Herta Müller wird von der Ostsee-Zeitung live übertragen: www.ostsee-zeitung/hertamueller Zu allen Livestreams kommen Sie auch über die Seite der Usedomer Literaturtage unter: www.usedomerliteraturtage.de

Von Juliane Schultz