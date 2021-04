Heringsdorf

Das Göttliche? Das Motto ist für 2021 groß gewählt: „Mit dem diesjährigen Motto ‚Das Göttliche‘ wollen wir vor allem eines: den Menschen Hoffnung geben in schwierigen Zeiten und zeigen, was uns über Ländergrenzen hinweg auch auf der deutsch-polnischen Insel Usedom verbindet, nämlich die Fähigkeit, aus der Kraft von Glauben und Hoffnung über uns selbst hinauszuwachsen“, sagt Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, das die Usedomer Literaturtage veranstaltet. Auch in diesem Jahr ist dieser Anspruch maßgeblich.

Das Problem: Corona verhindert den üblichen Ablauf. Alle Lesungen werden darum in diesem Jahr als Livestream stattfinden. Aber sonst: Die Usedomer Literaturtage sollen vom 14. bis 17. April 2021 stattfinden, große Namen stehen auf der Liste: der ausgewiesene Papstkenner Andreas Englisch, Philosoph Peter Sloterdijk, Schriftsteller Navid Kermani, dazu der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert und auch die Schriftstellerin Marica Bodrožić. Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wird zu einer Sonderlesung erwartet.

Ein Höhepunkt: Lesung mit Georgi Gospodinov

Ein Höhepunkt ist am 17. April im Ahlbecker Kaiserbädersaal die Lesung mit dem bulgarischen Schriftsteller Georgi Gospodinov. Er ist der Usedomer Literaturpreisträger 2021, an diesem Tag ist die feierliche Verleihung des 11. Usedomer Literaturpreises. Gospodinov erhält den mit 5000 Euro dotierten und einem einmonatigen Arbeitsaufenthalt im Seetelhotel Ahlbecker Hof verbundenen Preis.

So wollen die Usedomer Literaturtage das große Motto „Das Göttliche“ durch Literatur mit Leben erfüllen. Die Tradition auf der Insel ist lang und sie ist groß: Zu literarischen Besuchern auf der Insel gehören schließlich Maxim Gorki, Theodor Fontane, Hans-Werner Richter oder Thomas Mann. Die Usedomer Literaturtage finden erst zum elften Mal statt und sind damit recht jung. Auf diese Weise soll auch künftig der Gedankenaustausch gefördert werden, wenn sich hier Geistesgrößen versammeln.

Stream über Youtube oder Facebook

Und alles trotz Corona. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch 2021 die moderne Technik bei der praktischen Umsetzung der Veranstaltungen helfen. Denn das erst 2020 eingeweihte Tourismus-Service-Zentrum im Seebad Heringsdorf wird für die Usedomer Literaturtage in ein Live-Streaming-Studio umfunktioniert. So werden die einzelnen Lesungen per Streaming verfügbar sein – auf dem Youtube- oder dem Facebook-Kanal der Usedomer Literaturtage:

