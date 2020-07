Heringsdorf

Strahlende Gesichter am Montag auf Usedom: Trotz Corona findet das weit über die Insel Usedom und Mecklenburg-Vorpommern hinaus bekannte Usedomer Musikfestival in diesem Jahr statt. Vom 19. September bis zum 10. Oktober werden an die 30 Veranstaltungen – vom Konzert über die Lesung bis hin zur Synagogenrundfahrt – mit internationalen Stars stattfinden. Im Mittelpunkt des diesjährigen 27. Usedomer Musikfestivals steht dabei Norwegen.

Das Musikfestival, das weltweit zu den größten Themenfestivals gehört, ist damit in diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr eines der wenigen Events in Europa, die stattfinden dürfen. Die Auftritte reichen von den Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin über das größte Industriedenkmal Mecklenburg-Vorpommerns, das Kraftwerk in Peenemünde und kleinen Orten und Dorfkirchen im Achterland bis hin zur St.-Petri-Kirche in Wolgast und dem Kulturdom in Swinemünde. Zu hören sein wird viel Klassik und viel Jazz.

Baltic Sea Philharmonic als erster Höhepunkt

Das Festival startet schon vor dem offiziellen Beginn mit einem ganz besonderen Höhepunkt: Anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Einheit spielt das Baltic Sea Philharmonic unter Leitung seines Dirigenten Kristjan Järvi im Kraftwerk Peenemünde die länderverbindende Konzertshow „Nordic Pulse“.

400 Zuhörer dürfen in der großen Maschinenhalle bei diesem außergewöhnlichen Musikerlebnis dabei sein. „Am Freitag haben wir die Zusage der Landesregierung und der Gesundheitsbehörden dafür erhalten“, sagt Intendant Thomas Hummel. Nach Monaten der Ungewissheit sei das eine ungeheure Motivation.

Kristjan Järvi dirigiert das Eröffnungskonzert des Usedomer Musikfestivals mit dem Baltic Sea Philharmonic. Quelle: Geert Maciejewski

Das bestätigte auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Sie würdigte das Festival mit seiner Starbesetzung nicht nur als saisonverlängernde Maßnahme, sondern sprach wegen der in jedem Jahr vorhandenen musikalischen Bandbreite von einer hohen Akzeptanz bei den Einheimischen.

Weil die Nachfrage nach diesem Orchester, das nur aus jungen Musikern aus den Ostseeanrainern besteht, so riesig und die Platzkapazität begrenzt ist, haben sich die Organisatoren gemeinsam mit dem Baltic Sea Philharmonic entschlossen, das Konzert zweimal aufzuführen – einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr, wobei das Abendkonzert wegen der vielen Vorbestellungen bereits ausverkauft ist. Zwischen den Auftritten wird intensiv gelüftet, in Peenemünde wird dazu sogar ein neues Lüftungssystem zum Einsatz gebracht.

Norwegische Musik in all seiner Vielfalt

Thomas Hummel lobt die Bereitschaft der vielen Sponsoren des Usedomer Musikfestivals, trotz der erschwerten Bedingungen das Vorhaben weiter zu unterstützen. „Wir haben vom Rettungsschirm der Landesregierung für Kulturschaffende profitiert und sind dankbar dafür. Aber mindestens genauso glücklich sind wir über die vielfältige Hilfe unserer Förderer, allen voran die Gemeinde Seebad Heringsdorf“, so Hummel.

Der Intendant spricht von einem fragilen Gesamtkunstwerk, denn bei allem Kunstgenuss stehe an allererster Stelle die Gesundheit der Besucher und der Künstler. Er freue sich daher sehr, dass auch die Künstler alle bereit waren, unter diesen anderen Bedingungen aufzutreten.

Strenges Hygienekonzept fürs Festival erarbeitet Für alle Konzerte während des Usedomer Musaikfestivals gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit der Landesregierung und den Gesundheitsbehörden des Landes und Kreises erarbeitet. Für die Konzerte in Peenemünde gelten als oberste Teilnehmerzahl jeweils 400 Zuhörer. Es gibt einen Ein- und einen Ausgang. Alle Zuhörer müssen ihre Kontaktdaten – Name, Adresse, Telefon in Listen eintragen. Zudem gibt es Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Die Zuhörer werden platziert. Familien können zusammensitzen. In den kleineren Kirchen und Sälen gelten ebenfalls die Abstandsregeln, sodass deutlich weniger Zuhörer als normal die Konzerte verfolgen können. So passen in den Saal des Schlosses Stolpe unter Corona-Bedingungen nur noch 52 Gäste. Mehrere Konzerte, darunter auch das mit dem Baltic Sea Philharmonic in Peenemünde, werden deshalb zweimal aufgeführt. Die Konzerte werden ohne Pause zu Gehör gebracht, zwischen den Konzerten liegt ausreichend Zeit zum Lüften der Räume. Karten für das Usedomer Musikfestival gibt es unter www.usedomer musikfestival.de, in den Touristinformationen auf Usedom und telefonisch unter 038378 –34 647.

Die Besucher des Festivals erleben die große Vielfalt norwegischer Musik mit all ihren Facetten und mit international bedeutenden Solisten und Ensembles. Dazu gehören Jazzstar Jan Garbarek und seine Gruppe, das Nordic String Quartet, das Phaeton Piano Trio oder das Norwegische Kammerorchester 1B1. Einzigartig dürfte der Auftritt des Norwegischen Solistenchores unter der Leitung von Grete Pedersen werden, der wie die Hardangergeigerin Benedicte Maurseth oder das Gjermund Larsen Trio die tiefe Verwurzelung der norwegischen Musik in der Folklore des Landes deutlich macht.

Die Besucher des Festivals erleben die große Vielfalt norwegischer Musik mit all ihren Facetten und mit international bedeutenden Solisten und Ensembles. Dazu gehört der Auftritt von Jan Gabarek. Quelle: Bremme&Hohensee

NDR Elbphilharmonie Orchester zum Abschluss

Einen weiteren sinfonischen Höhepunkt bildet das zweite Peenemünder Konzert zum Abschluss des Festivals mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert mit dem Cellisten Sheku Kanneh-Mason und Musik des norwegischen Widerstandes während des Zweiten Weltkrieges. Es ist 30 Jahren MV gewidmet und wurde möglich, weil die China-Tournee der NDR-Musiker wegen Corona abgesagt wurde.

Zum Programm des Festivals gehören des Weiteren musikalisch umrahmte Lesungen aus der nordischen Mythen- und Sagenwelt mit dem Schauspieler Ulrich Noethen und dem Grau-Schumacher Piano Duo sowie dem aus Rundfunk und Fernsehen bekannten Sprecher Frank Arnold. Dem musikalischen Nachwuchs widmet sich die internationale Cello-Meisterklasse des litauischen Cellisten David Geringas im Ostsee-Musikforum.

Podium für junge Talente

Preisträgerkonzerte geben jungen Talenten aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Finalisten des New Yorker Young Concert Artists Wettbewerbs, Olivier Stankiewiecz, der inzwischen Solo-Oboist des London Symphony Orchestra geworden ist, ein Podium. Und das Junge Usedomer Musikfestival bietet Kindergärten und Grundschülern ebenfalls die Möglichkeit, Musik auf wunderbare Weise kennenzulernen.

„Es sind insgesamt weniger Konzerte als sonst. Und wir werden auch unsere sonstige Besucherzahl von um die 20 000 nicht erreichen. Aber was macht das schon? Wir sind alle sehr glücklich, dass dieses Festival stattfinden kann. Und unter den aktuellen Bedingungen werden wir etwas Unvergessliches daraus machen“, erklärte Intendant Thomas Hummel.

