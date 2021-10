Stralsund

Eine aufgeräumte Wohnung kann sehr glücklich machen. In Varleys Indie-Bude ist alles an seinem Platz und deshalb lässt es sich darin ganz prima aushalten und entfalten, träumen und tanzen. Polaroids aus der Kindheit hängen an den Wänden und das ein oder andere Bild von der letzten Rucksacktour durch Südostasien. Die Vibes sind positiv, gefühlig und gern ein bisschen angerauscht („Let’s get high and then we take it slow“).

Dem Album sollte man wirklich mal einen Besuch abstatten, wenn man Lust hat, ein bisschen Zeit mit Alternative Pop in femininen Farben zu verbringen. Varley sind einladend und freuen sich über neue Freunde, die dann ganz sicher doch länger bleiben als gedacht und gerne wiederkommen. Denn das Berliner Trio ist nicht nur einfach nett, wie man anfangs vermuten könnte, sondern in seiner unaufdringlichen Art eine Band, von der man sich gerne durch den Herbst begleiten lässt.

Fazit: Verträumt und aufgeräumt – 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann