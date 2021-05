Videodreh zu Niemand bringt Marten um: So wurde vor Rügen auf dem Fischerboot gefeiert

Glowe/Rostock

Lange hatten die Fans darauf gewartet: Nachdem sich „Mein Rostock“-Rapper Marteria im Januar 2020 für eine Auszeit aus der Öffentlichkeit zurückzog, war es still um ihn geworden. Nun ist der aus Groß Klein stammende Sänger zurück und macht mit zwei neuen Songs und einer Spendenaktion von sich reden.

Randalieren, saufen, feiern

Randalieren, saufen, feiern: Mit einem Krawallvideo zu seiner neuen Single „Niemand bringt Marten um“ meldete sich Marten Laciny – wie er mit bürgerlichem Namen heißt – Mitte März aus seiner kreativen Schaffenspause zurück. Mit im Boot – und das ganz wörtlich – ist auch Feine-Sahne-Fischfilet-Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow. Beide betrinken sich in einer Kneipe, randalieren anschließend auf einem Parkplatz, bevor sie ein Fischerboot kapern und mit ihm in See stechen. Kurz ist der Aufkleber „Hackis Angelfahrten“ zu erkennen. Teile des Clips hatten schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit im Netz gesorgt.

„Niemand springt in mein Boot, ohne dass ich es mitbekomme. Die Jungs haben das alles mit mir abgesprochen“, verrät Stephan „Hacki“ Hackbarth und lacht. Dem Angelguide aus Glowe gehört das Boot, auf dem der Clip am 18. und 19. Februar dieses Jahres vor der Küste Rügens gedreht wurde. Es ist die „Marlene B.“, benannt nach seiner Tochter. Während des gesamten Drehs war der Bootsvermieter als Bootsführer an Bord, auch wenn er im Video nicht zu sehen ist. „Marten und ich sind schon seit langer Zeit befreundet, deswegen habe ich mich gefreut, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann“, sagt der 49-Jährige. „Das war Ehrensache für mich.“

Für den Rügener sei es eine spannende Abwechslung vom Corona-Alltag gewesen. „Außerdem ist es toll, dass der Clip so gut ankommt und so viele Leute erreicht“, sagt Hackbarth.

„Fans rufen an und halten alles für einen Riesenwitz“

Weil am Ende des Videos auch die Handynummer von Hackbarth zu sehen ist, bekommt der Angelguide bis heute unzählige Anrufe. „Das sind mal Frauen von einem Mädelsabend oder Fans von Marten, die anrufen und alles für einen Riesenwitz halten“, sagt Hackbarth und lacht. Abgesprochen gewesen sei das nicht. Das haben sich die Jungs alleine ausgedacht“, sagt er. „Der Zeitpunkt ist vielleicht ungünstig, trotzdem macht mich das stolz.“ Auch die vielen Anrufe nimmt er gelassen: „Ich kann damit umgehen und freue mich immer über nette Gespräche“, sagt Hackbarth.

Der Song „Niemand bringt Marten um“ ist sowohl eine Kampfansage als auch eine Zustandsbeschreibung nach einem Jahr Pandemie. Er entstand auf Barbados, wo der Sänger während des Lockdowns „strandete“ und an neuen Songs arbeitete – Laciny war unter anderem zum Angeln nach Südamerika gereist. „Der Song war eines der ersten Lieder, die ich auf Barbados geschrieben habe“, verrät der Künstler auf Instagram. „Da steckt vieles drin. Es geht nicht nur um die eigenen Stärken, es geht vor allem um die eigenen Schwächen. Und davon habe ich einige.“

„Ich bin wieder da Freunde, ihr habt mir gefehlt“

Begleitet von einem digitalen Feiermarathon folgte Ende April das Lied „Paradise Delay“ mit DJ Koze – eine Hymne auf die Clubkultur. Und da es um diese coronabedingt nicht zum Besten steht, sammelte der Künstler in einem zwölfstündigen Livestream unter anderem mit Gast-DJs auf der Internetplattform Twitch Spenden für Clubs. Fans konnten dort für ihre Lieblingsclubs voten. Dabei kamen insgesamt mehr als 21 000 Euro zusammen.

Nicht nur seine Fans sind glücklich, auch Marteria freut sich, dass es nun wieder losgeht: Auf Facebook schrieb der Rapper: „Ich bin wieder da Freunde, ihr habt mir gefehlt.“ Sein letztes Soloalbum „Live im Ostseestadion“ erschien 2018. Wann sein neues Album rauskommt, hat Marteria bisher noch nicht verraten.

Von Stefanie Büssing, Anne Ziebarth