Schon seit längerem wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Es wird einen vierten Teil der " Matrix"-Serie geben. Das hat das Filmstudio Warner Bros am Dienstag mitgeteilt. Obwohl seit "The Matrix Revolutions" bereits 16 Jahre vergangen sind, werden vor und hinter der Kamera ein großer Teil der Ursprungsbesetzung mit dabei sein.

Keanu Reeves wird zum vierten Mal in die Rolle des Neo schlüpfen, der er seinen Ruhm zu verdanken hat. In " Matrix 4" wird er seine seine Filmpartnerin Carrie-Anne Moss in ihrer früheren Rolle als Trinity wiedertreffen. Auch Lana Wachowski wird als Regisseurin, Autorin und Produzentin zurückkehren, berichten die US-Branchenblätter „ Hollywood Reporter“ und „Variety“.

Das nächste Kapitel des " Matrix "-Universums wird mit Spannung erwartet

Lana ist eine wahre Visionärin“, sagte Toby Emmerich, der Chef der Warner Bros Pictures Group, laut Mitteilung. Das Studio sei begeistert, das nächste Kapitel in dem „ Matrix“-Universum in ihre Hände zu legen. Die ersten drei Folgen hatten die Regie-Geschwister Lana und Lilly Wachowski inszeniert, die damals noch als die Brüder Andy und Larry bekannt waren.

Der Science-Fiction-Thriller „ Matrix“ war 1999 ein Kinokassenhit, der mit atemberaubenden Kung-Fu-Szenen und ausgeklügelten Spezialeffekten die Sehgewohnheiten des Publikums auf den Kopf stellte. Reeves verkörperte den nachdenklichen Kickbox-Kämpfer und Hacker Neo, der mit übermenschlichen Kräften die von Maschinen versklavte Menschheit retten soll. Über den Inhalt und einen möglichen Drehstart von „ Matrix 4“ wurde zunächst nichts bekannt.

RND/mat/dpa