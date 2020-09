Zinnowitz

Das in der Corona-Krise erfundenen Format des Vineta-Live-Talks „Zwischen den Wellen. Irdisch und vinetisch“ hat Zuspruch bei Einheimischen und Gästen gefunden. Gut 1000 Zuschauer erlebten insgesamt die acht Folgen auf der Ostseebühne in Zinnowitz mit. In den Gesprächsrunden, die von Intendant Martin Schneider moderiert wurden, ging um die Vineta-Geschichten, die auf der Bühne in den vergangenen 23 Jahren erzählt wurden, um historische Hintergründe rund um die versunkene Stadt am Meer, um die persönlichen Erinnerungen vieler Schauspieler an ihre Vineta-Zeit.

Musik, Tanz und Technik waren ebenfalls Gegenstand der Gespräche. Stets mit auf der Bühne Vineta-Autor und Regisseur Wolfgang Bordel und die Autorin des Buchs „Vineta Trugbilder“ Martina Krüger als Expertin. Die drei konnten insgesamt 25 Gäste auf der Bühne begrüßen, darunter die Schauspieler Manuela Wisbeck und Jan Kittmann, Absolventen der Theaterakademie Vorpommern und ehemalige Vineta-Darsteller.

Anzeige

Wiedersehen mit ehemaligen Darstellern

Alle ehemaligen Vineta-Darsteller genossen es sichtlich, wieder auf der Ostseebühne zu stehen und erinnerten sich gern an die Zeit in Zinnowitz, die sie vor allem als familiär beschrieben. Auch die aktuellen Helden der Vineta-Geschichten – Erwin Bröderbauer, Anna Jamborski und Paola Brandenburg – erzählten über ihre Vineta-Zeit. Zu Gast waren auch der Vineta-Komponist Mike Hartmann und der Technische Leiter der Vorpommerschen Landesbühne, Hans-Jürgen Engel. Es gab während der 75-minütigen Show auch Kämpfe und Tänze und auch ein wenig pyrotechnischen Zauber zu erleben.

Weitere OZ+ Artikel

Da das Format auch als Podcast nachzuhören ist, gab es für die Macher auch eine kleine Überraschung von einer Hörerin, die mitteilte, dass es eine Vineta-Manga auf sorbisch gibt.

Autor Wolfgang Bordel hat nun die Vineta-Geschichte 2021 im Blick, die angesichts der aktuellen Ereignisse ein wenig verändert sein wird, aber trotzdem den Titel „Traum ohne Wirklichkeit“ tragen wird.

Zuvor kann am Sonnabend, dem 5. September, um 20 Uhr auf dem Anklamer Markt noch ein Hauch des beliebten „Die Peene brennt“-Spektakels wahrgenommen werden. Da wegen Corona auch diese Veranstaltungsreihe ausfällt, hat sich Bordel eine Minigeschichte ausgedacht. Schauen Sie vorbei, der Eintritt ist frei.

Von Cornelia Meerkatz