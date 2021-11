ABBA, Helene Fischer, die Stars von Disneys „Eiskönigin“ – und mittendrin ein Schüler des Rostocker Kollwitz-Gymnasiums: Was Vincent Stenzel beim Comeback von „Wetten, dass ...?“ gemacht hat, was er im normalen Leben macht und wie viele Fans er schon vor dem großen Auftritt am Sonnabend im ZDF hatte.