Wismar

Vom Versicherungsmakler aus Wismar zum Erfolgsproduzenten, dem die Stars die Tür einrennen – Vitali Zestovskih ist der Karrieresprung geglückt. Zusammen mit Johannes Vimalavong bildet er das derzeit angesagteste Dance-Duo Deutschlands: Vize.

Überall geben sie den Ton an. „White Lies“ – ihre Collaboration mit Tokio Hotel – läuft im TV bei „Germany’s Next Topmodel“ rauf und runter. Mit Capital Bra (aka Joker Bra) schafften Vize es auf Platz eins der Charts und in die Playlists Abertausender Fans.

Ihre Hits sind mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ihr Markenzeichen: Slap House, der ins Ohr und in die Beine geht. Das Genre hat Vize selbst erfunden.

Nun schlagen sie ein neues Kapitel auf: Am 7. Mai bringen Vize zusammen mit Newcomer Alott ihr Debütalbum „Prock House“ heraus. In der OZ verrät Vitali, was die Fans erwartet und gibt Geheimnisse aus seinem Produzenten- und Privatleben preis.

OZ: Vitali, wie wird euer erstes Album klingen?

Vitali: Wir haben Einflüsse aus der Rockmusik mit Progressive-House vermischt, daher auch der Titel. Das Album zielt nicht so sehr auf Airplay ab wie das, was man von uns bisher so kennt. Es wird darauf kaum klassische Songs mit Text und Gesang geben. Wir wollten etwas komplett Neues machen. Ein bisschen weg vom Kommerziellen, hin zu der Musik, die wir eigentlich lieben: Festival- und Clubsound.

OZ: Apropos – Festivals sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie unmöglich. Wie erlebt ihr die Krise?

Vitali: Klar, ist es ein Rieseneinschnitt, weil Live-Gigs nicht stattfinden. Ich muss eigentlich immer tausend Menschen um mich haben, das fehlt jetzt. Uns hat das aber ganz gutgetan. Wir hatten viel mehr Zeit im Studio und haben doppelt so viel Musik gemacht wie vorher. So kam auch das Album zustande. Wir haben aber noch viel mehr produziert, was wir noch veröffentlichen wollen.

OZ: Es gibt Gerüchte, dass ihr was mit Linkin Park plant.

Vitali: (lacht) Wer hat denn das erzählt?

OZ: Ist da was dran?

Vitali: Vielleicht.

OZ: Capital Bra, Mark Forster, Tokio Hotel, Felix Jaehn, Rea Garvey, Dieter Bohlen – die Liste eurer bisherigen Kollaborationen ist lang und prominent besetzt. Wer kommt als nächstes? Es heißt, ihr habt Interesse an einer Zusammenarbeit mit Rapperin Juju?

Vitali: Das wäre tatsächlich eine unserer Wunsch-Collabs, aber Juju hat keinen Bock (lacht).

OZ: Dafür reißen sich andere Musikgrößen um so mehr darum, von euch gefeatured zu werden. Wie läuft sowas eigentlich? Sprechen die euch die Mailbox voll nach dem Motto „Jungs, ihr müsst was mit mir machen“?

Er lässt Stars wie Tokio Hotel und Capital Bra gut klingen: Vize-Produzent Vitali Zestovskih Quelle: Kontor Records

Vitali: Bei Mark Forster war das tatsächlich so. Ich habe ’ne Sprachnachricht bekommen, die losging mit „Moin, hier ist Mark Forster. Ruf mich doch mal an, ich hab’ da ein paar Ideen.“ Hab’ ich gemacht. Wir haben uns im Studio getroffen und eine Songidee ausgearbeitet. Die fanden wir aber scheiße. Nach ein paar Monaten haben wir’s dann mit ’ner neuen Idee nochmal probiert. Mit Erfolg.

OZ: Irre Geschichte, wenn man bedenkt, dass du ursprünglich eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen hast.

Vitali: Stimmt. Ich hab’ eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, bin zum Bund gegangen, hab’ dann BWL studiert und nebenbei bei Schlecker im Lager gearbeitet. Nach dem Studium hatte ich in Upahl bei einer Versicherungsagentur einen Bürojob in der Schadensregulierung. Mit meinem damaligen Chef hab’ ich übrigens immer noch Kontakt. Nebenbei war ich als DJ unterwegs – bis der Durchbruch mit Gestört aber Geil kam (2015 brachte das Duo die Single „Unter meiner Haut“ raus, Co-Autor: Vitali, Anm. d. Red.).

OZ: Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?

Vitali: Ich bin mit 14 Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen und mit meinen Eltern nach Wismar gezogen. Da fing ich an, in Diskotheken und Clubs zu gehen, hab’ die DJs gesehen und gedacht: „Das muss ich werden“. Auf dem Schrottplatz hab’ ich mir einen Doppeldeck-Kassettenrekorder besorgt und angefangen, Musik miteinander zu vermischen. Irgendwann hab’ ich dann selbst angefangen, aufzulegen. Als es langweilig wurde, Musik nur abzuspielen, fing ich mit dem Produzieren an.

OZ: Du warst Diskogänger?

Vitali: Absolut. Im „Enjoy“ in Karow (bei Wismar, inzwischen geschlossen, Anm. d. Red.) war ich sogar jedes Wochenende zweimal. Aber auch in Wismar und Schwerin hab’ ich alles mitgenommen (lacht).

Erfolgsproduzent Vitali Zestovskih (l) und DJ Johannes Vimalavong bilden das Dance-Duo Vice. Quelle: VICE

OZ: Und heute? Was läuft denn auf deiner privaten Playlist? Disko-Mucke?

Vitali: Das darf eigentlich keiner wissen: Ich höre privat sehr ungern Musik, aber wenn, dann sind es Ballermannschlager.

OZ: Tatsächlich? Wie kommt’s?

Vitali: Ich mag die Ballermannkultur. Seit dem Film mit Tom Gerhardt („Ballermann 6“, Anm. d. Red.) war das für mich ein magischer Ort. Als ich das erste Mal selbst dort war, hab’ ich mich in die Feierkultur verliebt.

OZ: Bist du denn oft auf Mallorca – wenn Corona Reisen erlaubt?

Vitali: Vor der Pandemie war ich mehrmals im Jahr da. Dazu gibt’s ’ne lustige Geschichte: Seit ich mit Gestört aber Geil und Wincent Weiss „Unter meiner Haut“ gemacht hab’, sind Wincent und ich jedes Jahr zu meinem Geburtstag zum Ballermann geflogen. Das war Tradition. Irgendwann ging’s allerdings nicht mehr, weil alle Leute Wincent kannten und Fotos mit ihm machen wollten. Da ist unsere Ballermannära geendet.

OZ: Wincent Weiss ist inzwischen megaerfolgreich. Wenn du dir einen Star – egal wie berühmt – aussuchen dürftest, mit wem würdest du gern noch zusammenarbeiten?

Vitali: Justin Bieber. Ich liebe ihn als Person, ich liebe ihn als Musiker. Seine Stimme ist toll, aber er ist leider unerreichbar.

Früher arbeitete Vitali Zestovskih (r) in einer Versicherungsagentur in Upahl. Heute stürmt er mit DJ Johannes Vimalavong als Dance-Duo Vize die Charts. Quelle: vize

OZ: Pop, Rap, Schlager – was Collabs angeht, setzt ihr euch offenbar keine Genregrenzen.

Vitali: Das macht es ja so spannend. Unsere Plattenfirma sagt zwar immer, dass wir verrückt sind, wenn wir vorschlagen: „Lass’ uns doch was mit Tokio Hotel machen oder mit Dieter Bohlen“. Aber wir mögen es, mit Features zu überraschen, die keiner von uns erwartet.

OZ: Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem Poptitan?

Vitali: Für mich hat sich ein Traum erfüllt. Ich komm’ ja aus Russland und da war Modern Talking in den 90ern eine große Nummer. Dieter ist Gott in Russland. Als ich dann meine erste Nummer 1 mit Capital Bra hatte („Baby“ im Februar 2020, Anm. d. Red.), hab’ ich Dieter ’ne Mail geschrieben und gefragt, ob wir was zusammen machen wollen. Er hat binnen fünf Minuten geantwortet und zugesagt.

OZ: Nun mal Butter bei die Fische: Mit wem bringt ihr als nächstes einen Song raus?

Vitali: Wir veröffentlichen dieses Jahr noch acht Titel, viele davon Kollaborationen. Ich will nicht zu viel verraten, aber mit dabei ist ein Namensvetter von Vize.

OZ: Klingt nach ’ner Fortsetzung der alten Ballermann-Connection.

Vitali: (lacht) Wer weiß. Lasst euch überraschen!

Diskografie Die erfolgreichsten Titel, die Vize bislang rausgebracht hat: Glad You Came (mit Laniia) Stars (mit Laniia) Close Your Eyes (mit Felix Jaehn fest. Miss Li) Baby (mit Capital Bra aka Joker Bra) Never Let Me Down (mit Tom Gregory) Lonely (mit mit Tujamo & Majan) Paradise (mit Joker Bra & Leony) Bist du okay (mit Mark Forster) White Lies (mit Tokio Hotel) Love Again (mit Alok feat. Alida)

Von Antje Bernstein