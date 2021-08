Rostock

Als „Die lustige Witwe“ aus der Feder von Franz Lehár am Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien auf die Bühne kam, war noch nicht abzusehen, dass der Komponist damit ein Jahrhundertwerk geschaffen hatte. Es hatte im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte einen Riesenerfolg, wurde verfilmt und machte Lehár übrigens zum Millionär. Bei der Aufführung in Rostock wusste man wieder, warum: „Die lustige Witwe“ ist ein Bühnenspektakel, das auf vielen Ebenen sehr unterhaltsam ist. Am Sonntag hatte die Operette in der Halle 207 Premiere.

Die begehrenswerte Witwe Hanna Glawari (Tanja Kuhn) spielt in diesem musikalisch-zwischenmenschlichen Ringelreihen also eine zentrale Rolle. Denn die vormals arme Bauerntochter ist durch eine kurze Ehe mit einem Bankier reich geworden und steht nun als eine in vielerlei Hinsicht begehrenswerte Frau da. Man schaut neidisch und auch sehnsuchtsvoll auf Hanna. Unter den heimlichen Verehrern ist auch Danilo Danilowitsch (Carl Rumstadt), der die jungen Witwe ehrlichen Herzens liebt. Aber diese Liebe braucht Zeit und vor allem Ehrlichkeit.

Buntes und unterhaltsames Stück

Diese Liebesgeschichte wird in ein buntes und unterhaltsames Stück eingebettet, das fast von alleine funktioniert. Es sind freilich Geschichten aus der „guten alten Zeit“, als noch ganz andere Moralvorstellungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen herrschten. Längst ist der Blick in die Kaiserzeit geschichtlich entkoppelt. „Die lustige Witwe“ ist heute ein reines Unterhaltungsstück, das man etwas distanziert ansieht, wie durch ein Opernglas. So wie viele Stoffe jener Zeit wird auch hier die Geschichte durch ein amouröses Bäumchen-wechsel-dich-Spiel in Gang gehalten. Und hier gehört auch der Traum vom gesellschaftlichen Aufstieg dazu, der auf dem schnellsten Weg durch eine Heirat möglich wurde.

Erotische Verwicklungen und gesellschaftliche Intrigen

In der Performance dieser Operette heißt das für die Darsteller vor allem: singen und tanzen. Das waren offenbar die Daseinsformen der damaligen oberen Zehntausend, garniert mit allerlei erotischen Verwicklungen und gesellschaftlichen Intrigen. Die Inszenierung von Rainer Holzapfel setzte auf alle Stärken, die dieses Stück nun einmal bietet, auf erotische Spannung, auf gute Melodien und auf pure Lebensfreude. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz, so verwandelt sich zum Beispiel die Sauna-Szene unvermittelt in ein halberotisches Intermezzo. Und Frank Buchwald in der Rolle des Njegus sorgt zwischendurch für viele Momente der Auflockerung.

Der Spielort, die sonst recht nüchtern wirkende Halle 207, eignet sich auch hierfür als Bühne. Denn insbesondere sind es die zum Teil aufregend gestalteten Kostüme, die in diesem Kontrast zum Ort gut zur Geltung kommen. Das Team um Kostümbildnerin Jenny-Ellen Fischer hat da eine erstaunliche Arbeit geleistet.

Knallbunte Unterhaltungsrevue

Die Rostocker Inszenierung macht diese Operette also zur knallbunten Unterhaltungsrevue, die selbstverständlich von den vielen darstellerischen Leistungen lebt. Hier setzen Tanja Kuhn als Hanna und Carl Rumstadt als Danilo die wichtigsten Akzente, die von ihnen verkörperten Figuren sorgen am Ende dafür, dass sich das Konzept der romantischen Liebe durchsetzt. Dazu gehören auch die überzeugenden Leistungen von Lena Langenbacher als Valencienne, von Vaclav Vallon als Camille de Rosillon oder von Karsten Küsters als Baron Mirko Zeta.

Die Darsteller haben an ihrer Seite den Opernchor und natürlich die Norddeutsche Philharmonie. Manchmal verwischen sich in dieser Inszenierung auch die Rollen, wenn Sänger und Darsteller auch tanzen und so im Gesamtkonzept aufgehen. Die Philharmonie unter der Leitung von Martin Hannus spielt gewohnt souverän und geschmackssicher, manchmal auch schwelgerisch. So kann sich der Hörer unter anderem auf Gassenhauer wie „Da geh’ ich zu Maxim“ freuen, auch „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ wird zum Schluss intoniert.

Am Ende steigert sich die Bühnenparty in einen wahren Farbrausch hinein, der auch durch die quietschbunten Kostüme eine besondere optische Wirkung erhält. Und am Ende wird klar, warum die lustige Witwe eigentlich eine listige Witwe ist. Auch so hätte das Stück heißen können.

Die nächsten Vorstellungen Freitag, 13. August, 19.30 Uhr; Samstag, 14. August, 19.30 Uhr; Sonntag 22. August, 18 Uhr; Sonntag, 29. August, 18 Uhr; Freitag, 3. September, 19.30 Uhr; alle Vorstellungen in der Halle 207 im Volkstheater Rostock. Karten gibt es an der Vorverkaufskasse des Volkstheaters in der Doberaner Str. 134-135 (Telefon: 0381-381 4700), an der Abendkasse an der Halle 207, im Internet: www.volkstheater-rostock.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Thorsten Czarkowski