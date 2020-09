Ensemble-Revue „Theater, Theater“ - „Mir ist fast egal, was sie spielen“: So war die Stimmung am Volkstheater Rostock

Am Freitagabend hat das Volkstheater Rostock im Großen Saal einen Vorgeschmack gegeben, wie die Spielzeit in der Corona-Krise laufen könnte. Zum Probesitzen wurde die Ensemble-Revue „Theater, Theater“ aufgeführt. Wie ist das Stück? Was sagen die Gäste? Und wie bewertet der Intendant die Situation? Die OZ war dabei.