Volkstheater Rostock: Tanzperformance „Life Letters 3“ thematisiert Migration

Rostock

Es geht um das Thema Migration. Im Mittelpunkt der neuen Tanzperformance des Volkstheaters Rostock stehen die Erlebnisgeschichten von Frauen, die als Migrantinnen nach Rostock gekommen sind. Während „Life Letters 2“ die Lebensrealität Frauen filmisch und in tänzerischen Improvisationen dokumentierte, setzt „Life Letters 3“ das Thema auf andere Weise fort.

Performance hat fünf Teile

Die Tanzperformance ist in fünf Teile gegliedert, in denen sich die sieben beteiligten Tänzerinnen und Tänzer immer neu zusammenfinden. Thematisch geht es um unterschiedliche Aspekte der Migration: der Krieg, die Flucht, das Ankommen in der Fremde und die Suche der Geflüchteten nach der eigenen Identität in der neuen Heimat.

Unterschiedliche tänzerische Umsetzungen

Die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzcompagnie des Volkstheaters setzten die unterschiedlichen Choreografien um, die von Anna Jirmanova, Linda Kuhn, Flurin Stocker, Natalie Shults und Katja Taranu vorgegeben waren. So unterschiedlich waren auch einzelnen Umsetzungen – da überraschte zum Beispiel der Johann-Strauss-Walzer „Frühlingsstimmen“, der im Abschnitt „Nimmerland?“ (Choreografie: Anna Jirmanova) einen starken Kontrast zur Flüchtlingsthematik bildete. Es geht in dem Stück um die Einsamkeit und das Unverstandensein in einer fremden Welt. In „Der Wanderer“ (Choreografie: Katja Taranu) wurden die Flucht bewegend thematisiert.

Tanz streifte Randbereiche des Schauspiels

Es tanzten Anna Jirmanova, Miriam Kaya, Linda Kuhn, Katharina Platz, Alan González Bravo, Antonio Spatuzzi und Flurin Stocker. Die beteiligten Tänzerinnen und Tänzer wechselten innerhalb des Abends nicht nur Rollen und Kostüme, sondern auch Situationen und Stimmungslagen. Sie bewiesen, dass es möglich ist, diese zunächst sperrig erscheinende Thematik auch in Tanz umzusetzen.

Mit wechselnden Kulissen, der Musik und dem Einsatz von Videoprojektionen wurden zusätzliche Elemente integriert – so streifte dieser Ballettabend auch Randbereiche des Schauspiels. Fluchterfahrungen und Erlebnisse in der Fremde, die den Choreografien zugrunde lagen, verwandelten sich auf diese Weise in eine bewegende Tanzperformance.

Erste Vorstellung unter 2G-plus-Bedingungen

Dies war übrigens die erste Veranstaltung im Volkstheater Rostock unter den nun geltenden 2Gplus-Bedingungen in allen Spielstätten. Theaterbesucher müssen beim Einlass einen Nachweis erbringen, dass sie geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen.

Weitere Termine von „Life Letters 3“: 3. Dezember, 20 Uhr; 5. Dezember, 18 Uhr; 15. Dezember, 20 Uhr, immer im Ateliertheater des Volkstheaters Rostock. Alle Vorstellungen finden unter 2G-plus-Bedingungen statt.

Von Thorsten Czarkowski