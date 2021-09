Rostock

Es wird ein „Hammer Auftakt!“ – so steht es jedenfalls im Programm für den Start in die Saison 2021/22 am Volkstheater Rostock. Der wird am kommenden Samstag, 12. September, mit dem schon traditionellen Theaterfest rund um das Haus gefeiert, bevor die Norddeutsche Philharmonie am Abend ein Konzert unter dem Titel „Hammer Auftakt!“ spielt.

Tanz, Schauspiel, Musik und dazu die Werkstätten des Volkstheaters präsentieren sich von 12 bis 16 Uhr rund um die Freilichtbühne auf dem Theatervorplatz. Neue Ensemblemitglieder werden dort vorgestellt und Schlaglichter auf den neuen Spielplan geworfen. Der Hauptact hier wird natürlich die Show der Ensembles des Volkstheaters sein. Dazu gibt es Bratwurst, Schminke. Rotwein und – so hofft es das Theater – Gelegenheit zu Palaver im besten Sinne.

Ein Highlight wartet allerdings schon vor dem Fest: Die Matinee des Musiktheaters zur Mozart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“ auf der Vorbühne im Großen Haus ab 11 Uhr mit freiem Eintritt. Das Inszenierungsteam und die Künstler geben dabei Einblicke in ihre Arbeit und geben einen Vorgeschmack auf die Premiere des Stückes am 25. September.

Das Theaterfest 11 Uhr, Großes Haus: Matinee „Die Hochzeit des Figaro“, Eintritt frei 10 – 16 Uhr, Foyer: Illustrade#4 – Hauptausstellung 12 – 16 Uhr, Theatervorplatz: Spielzeiteröffnungsfest für Groß und Klein, Eintritt frei 16 Uhr, Ateliertheater: „Life Letters 2“ 18 Uhr, Halle 207: 1. Philharmonisches Konzert „Hammer Auftakt!“

Von Juliane Schultz