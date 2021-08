Die Polizei in Russland ist gegen ein Festival vorgegangen, auf dem auch Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) auftreten sollte. Medienberichten zufolge stand das Vorgehen der Behörden offiziell im Zusammenhang mit Corona-Regeln für Großveranstaltungen. Der Veranstalter aber brachte die Probleme mit den Wahlen in Russland in Verbindung.