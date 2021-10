Anklam

Mit ehrgeizigen Plänen, Entschlossenheit sowie einer neuen vierköpfigen Leitung und offenbar feinem Gespür für die Belange der Mitarbeiter und Besucher geht die Vorpommersche Landesbühne in die Spielzeit 2021/22. Neben elf Neuproduktionen und sechs Wiederaufnahmen stehen die beliebten Open-Air-Events in Zinnowitz („Vineta – Das Goldfest der Gaukler“), auf der Wolgaster Schlossinsel („Am kürzeren Ende der Sonnenallee“), im Barther Theatergarten („Die Wikinger – Die Rache Erik des Roten“) und in Anklam („Die Peene brennt“) im Sommer-Programm der Bühne.

Mit insgesamt 21 verschiedenen Theaterangeboten wollen die Künstler nach der für alle Beteiligten grausamen Corona-Auszeit ihr Publikum möglichst rasch zurückgewinnen und neue Zuschauer anlocken. Über das Wie werde immer wieder neu und sehr gründlich zu befinden sein, versichert Andreas Flick (38), kaufmännischer Geschäftsführer. Korrigierte Strukturen und Aufgabenverlagerungen sollen den Mitstreitern des Kunsttempels jedenfalls die Köpfe wieder freimachen für das aktuelle Top-Thema des Hauses: Es gehe nicht „mehr um das Ob, sondern darum, wie wir wieder kontinuierlich Theater machen wollen.“

Modern interpretierte Klassiker der Weltliteratur

Oliver Trautwein (58/Künstlerischer Leiter des Schauspiels) gibt sich hoffnungsfroh. Er sprach auf der Pressekonferenz am Montag mit großer Vorfreude darüber, dass „modern interpretierte Klassiker der Weltliteratur“ wie der „Urfaust“ (Regie Wolfgang Bordel) und „Hamlet“ (Regie Alejandro Quintana) gespielt werden. Er selbst setzt Schillers „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ in Szene. Stücke der jüngeren Gegenwartsliteratur wie „Der Gott des Gemetzels“ (Regie Marco Bahr/Premiere schon am 16. Oktober) gehören ebenso zum Portfolio des Hauses wie ausgesprochen unterhaltsame Produktionen. Trautwein selbst will dabei unter anderem mit dem FrechenKüstenKabarett (FKK) politische Spitzen verteilen.

Ein neuerlicher Beleg dafür, dass das Theater überaus familienfreundlich agiert, dürfte der Umstand sein, dass das Haus fünf verschiedene Kinderstücke für unterschiedliche Altersgruppen offeriert, darunter zwei Märchen. Für den Adventsmonat Dezember haben sich bereits mehr als 50 Gruppen aus Kindergärten und Schulen dazu angemeldet. Zu einem besonderen Hit soll „Die Weihnachtsgans Auguste“ werden, zumal sie mit einem speziellen kulinarischen Angebot daherkommt.

Leitung als guter Mix aus jung und erfahren

Zur neuen Leitung um Flick und Anna Engel (25/geschäftsführende Dramaturgin) gehört neben Trautwein auch der langjährige Technische Leiter Hans-Jürgen Engel (61). Hinzu kommt mit Rieke Clasen (Jahrgang 1990) eine neue Künstlerische Leiterin der Barther Bodden-Bühne. Damit ist es hausintern offenbar gelungen, einen guten Mix aus jung und erfahren, Ost- und Westdeutschen sowie Frauen und Männern hinzubekommen, der um ein kommunikatives und transparentes Miteinander bemüht ist. Wie zwischen den Statements zu vernehmen war, würden die zuletzt etwas störenden, schrillen Töne um die Trennung vom bisherigen Intendanten Martin Schneider nun mehr und mehr dem Bemühen um gesellschaftsrelevantes wie unterhaltsames Theater weichen.

Umfangreiche Sanierungen geplant

Neben dem hohen künstlerischen Anspruch des Ensembles stehen der Bühne umfangreiche Sanierungen sowie Um- und Ausbauten bevor. So wird unter anderem aus dem gerade erworbenen Haus in der Leipziger Allee 36 ein Bürogebäude, in das schon bald Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit einziehen werden. Die Zielrichtung ist klar: raus aus der Enge und bessere Arbeitsbedingungen für viele Mitarbeiter. Zudem planen die Verantwortlichen, das Außengelände der Zinnowitzer Vineta-Festspiele gänzlich neu zu gestalten und dort ein Märchen- und Sagenzentrum zu errichten, das ganzjährig betrieben wird.

Flick und Engel beziffern die insgesamt nötigen Mittel dafür mit rund acht Millionen Euro, wobei mehr als die Hälfte als Zuschuss des Landes aus dem Theaterpakt fließen soll. Den „Rest“ müssen die Bühne selbst sowie Kommunen und der Landkreis bzw. private Sponsoren ergänzen. Als „nicht unrealistisch“ bezeichnet das der kaufmännische Chef, lehnt es indes ab, intensiv an der Preisschraube für Tickets zu drehen.

Haus zählt 120 Mitarbeiter

Um die Pommersche Landesbühne langfristig auch personell auf tragfähige Füße zu stellen, bildet sie – neben den Eleven an der Akademie – kontinuierlich junge Leute aus, so als Veranstaltungstechniker und -kaufleute sowie in der hauseigenen Schneiderei. Zurzeit lernen hier neun Azubis, während das Theater insgesamt 120 Mitarbeiter zählt.

Auf die Frage, wann denn Anklam einen Blockbuster über Otto Lilienthal auf die Bühne bringen werde, sagte Ex-Intendant Bordel launig: „Keine schlechte Idee. Wir standen als Theater ja eigentlich immer dicht am Abgrund. Aber siehe da, wir können fliegen. Es gibt immer wieder neuen Aufwind und eine gewisse Thermik, die uns am Leben lässt.“

Von Steffen Adler