Ringo Behn sorgt in der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam für den richtigen Ton. Der 38-jährige Akustik-Experte hat sich schon auf vielen Gebieten ausprobiert und dabei diverse Abschlüsse erworben. Wann immer sich eine neue Möglichkeit bietet, nutzt er sie.

Ringo Behn am Mischpult. In der Zinnowitzer Blechbüchse sorgt er dafür, dass das Publikum Veranstaltungen in einer optimalen Akustik erleben kann. Quelle: Steffen Adler