Wacken, Fusion, Airbeat One: So ist die Lage bei den Festivals im Norden 

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind wegen Corona bereits abgesagt worden, auch die Störtebecker-Festspiele auf Rügen und Festivals wie Rock am Ring oder das Hurricane werden 2021 nicht stattfinden. So planen die anderen Großveranstaltungen.

Wacken und Fusion hoffen noch

Wacken-Open-Air: Vom 29. bis zum 31. Juli sollen unter anderem Slipknot und Judas Priest bei dem Metall-Event in Schleswig-Holstein auf der Bühne stehen. Festivalmitgründer Thomas Jensen will voraussichtlich in einigen Wochen entscheiden, ob das Kult-Event stattfinden kann oder nicht. „Unser später Veranstaltungstermin am letzten Juli-Wochenende erlaubt uns, die weitere Entwicklung der Situation – etwa auch hinsichtlich des Fortschritts der Impfkampagne und kommenden Entscheidungen der Bundesregierung – zu beobachten, und ermöglicht uns eine längere Vorbereitungszeit“, sagt Jensen. Sobald sich konkretere Änderungen anbahnen, will der Veranstalter umgehend informieren, teilte eine Sprecherin mit.

Fusion-Festival: Die Macher haben nach eigenen Angaben eine innovative Strategie von PCR-Massentests für alle Besucher, Künstler und Mitarbeiter entwickelt, mit der eine Fusion 2021 auch unter Pandemiebedingungen möglich gemacht werden soll. Das Konzept für das Festival, das vom 24. bis 27. Juni und vom 1. bis 4. Juli in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern) stattfinden soll, sieht unter anderem Teststellen nicht nur direkt vor Ort, sondern auch für Anreisende in Berlin und Hamburg vor. Der Ticketpreis war wegen höheren Aufwandes von 130 auf 220 Euro angehoben worden. Ob das Festival-Hygienekonzept wirklich genehmigt wird, ist allerdings noch offen. Unter den derzeitigen Bedingungen ist es das laut des zuständigen Amtes nicht.

Airbeat One und Dockville vor Entscheidung

Airbeat One: Vom 7. bis 11. Juli soll in Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) das Airbeat One stattfinden. Spätestens in der zweiten Mai-Hälfte wollen die Organisatoren entscheiden, ob das Festival wie geplant über die Bühne gehen kann. „Die Impfgeschwingkeit im Land nimmt stark zu. Deshalb hoffen wir, dass sich das Blatt noch wenden wird und wir im Sommer wieder zum Normalzustand zurückkehren können“, schreiben die Macher auf ihrer Facebook-Seite.

MS Dockville: Erst im August, und zwar vom 13. bis 15., soll in Hamburg das MS Dockville steigen. „Die Tatsache, dass das ,MS Dockville’-Wochenende recht spät im Sommer liegt, erhält bei uns eine Resthoffnung, dass wir das Festival regulär veranstalten können“, sagte ein Sprecher. „Dementsprechend haben wir die Planungen auch noch nicht aufgegeben.“ Eine endgültige Entscheidung soll allerdings noch im Laufe des Aprils fallen.

SHMF und Eutiner Festspiele optimistisch

Schleswig-Holstein Musik-Festval (SHMF): Beim SHMF ist man optimistisch, dass das im Februar vorgestellte Programm auch vom 3. Juli bis zum 29. August wie geplant über die Bühne gehen kann. „Wir haben unter Corona-Bedingungen geplant, zwei Drittel aller Veranstaltungen finden Open Air statt, und wir haben kleinere Ticketkontingente angesetzt“, erklärt Sprecherin Lena Ebsen. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft. Gregory Porter hat sein Konzert allerdings bereits auf 2022 verschoben. Eine Deadline für das gesamte SHMF oder einzelne Konzerte habe man sich nicht gesetzt, betont Ebsen.

Piraten Open Air: Vom 18. Juni bis zum 4. September soll in Grevesmühlen „Ein Königreich vor dem Wind“ aufgeführt werden. Dafür haben die Veranstalter die Tribüne auf 3200 Sitzplätze ausgebaut. Statt bisher 11 gibt es nun 22 Reihen. „Es wird ausreichend Platz für jeden Gast vorhanden sein, und bei jeder Buchung wird automatisch einen zusätzlichen freien Platz mit eingebucht, zusätzlich wird nur jede zweite Reihe besetzt“, kündigten die Veranstalter an. Intendant Peter Venzmer geht aktuell davon aus, dass regulär gespielt werden kann.

Eutiner Festspiele: Bei den Eutiner Festspielen geht man davon aus, dass vom 18. Juni bis zum 22. August gespielt werden kann und dass 600 der 1886 Plätze bei Vorstellungen besetzt werden dürfen. Der Knackpunkt sind allerdings die früher startenden Proben. Diese beginnen am 10. Mai. Geschäftsführer Falk Herzog fordert von der Politik in Kiel: „Die Kernregeln müssen bis dahin, eigentlich noch eher, vom Land festgelegt sein, zumindest muss die Zielrichtung vorgegeben sein.“

Von Jan Wulf/LN/RND