Waldkonzert, Vineta, Kabarett – das ist auf Usedom am Wochenende los

Neu Pudagla/Zinnowitz

Zum letzten Waldkonzert in dieser Saison wird am Sonnabend um 16 Uhr auf die Waldbühne am Forstamt Neu Pudagla auf der Insel Usedom eingeladen. Zu Gast ist die international auftretende Gruppe Aufwind aus Berlin. Sie widmet sich seit 1984 jiddischen Liedern. Sie präsentiert Klezmermusik mit Gesang, Klarinetten, Violine, Bandonion, Mandoline, Kontrabass, Banjo, Gitarre, Perkussion und Flöte.

Die Gruppe Aufwind spielt zum dritten Mal auf der Waldbühne des Forstamtes. Erstmals findet das Waldkonzert seit Beginn der Veranstaltungsreihe im Jahr 2005 an einem Wochenende statt. Der Waldladen bietet am Sonnabend wegen des Konzertes extra eine Sonderöffnungszeit bis 19 Uhr an, sodass Besucher das Waldkonzert in Ruhe mit einem Hirschburger und einer Limonade ausklingen lassen können. Decken oder Stühle können gern mitgebracht werden. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Herkuleskeule kommt mit anderem Programm

Die Dresdner Herkuleskeule muss leider ihr angekündigtes Programm „Freibier wird teurer“ aufgrund eines Krankheitsfalls ändern. Statt „Freibier“ gibt es nun „Eh ich’s vergesse“ mit Wolfgang Schaller, einem Kabarett-Urgestein, der 50 Jahre der Herkuleskeule angehört – als Autor, Intendant und künstlerischer Leiter. Viele seiner Texte werden deutschlandweit auch in anderen Kabaretts gespielt. Erst im Juli feierte dieser Kabarett-Abend, der auf dem gleichnamigen Buch von Schaller basiert, in Dresden Premiere. Schaller wird als „Klarsichtanalytiker und Formulierungsartist“ bezeichnet. Peter Ensikat nannte seine Satire eine, „bei der der Spaß aufhört, harmlos zu sein.“ „Manche meiner Texte“, sagt Schaller, „leben erst, wenn sie gespielt werden.“ Deshalb holt er sich Birgit Schaller an seine Seite, die in ihren Soloprogrammen als “komödiantisches singendes Vollweib“ gefeiert wird.

Termine: Freitag, 3. September, 19.30 Evangelische Kirche Zinnowitz und Sonnabend, 4. September, 19.30 Uhr Ostsee-Bühne Zinnowitz. Kartentelefon: 03971 / 2688800

Letzte Vineta-Vorstellung am 3. September

Nur bis zum Freitag gibt es „Vineta – Traum ohne Wirklichkeit“ auf der Ostseebühne in Zinnowitz. Vineta sucht nach wie vor erfolglos sein Gold, das der Wiedergänger Konsul Warin auf wundersame Weise versteckt hat. Ohne Gold verliert die Stadt ihren Glanz und büßt ihren Mythos ein. So beschließt Vineta seine einzigartige Geschichte, mit all den Fabelwesen – wie den Dünenrittern und Elfenkriegern, Wiedergängern und Wasserfrauen – zu vermarkten. Sogar der alte Baum Dar soll Geld in die Kassen spülen: Aus seiner knorrigen Rinde werden sogenannte Schönheitspräparate gewonnen. Vineta will eine Touristenattraktion werden – ein Traum ohne Wirklichkeit. Oder hat die wahre Geschichte Vinetas doch noch eine Chance?

Karten unter Telefon 03971 / 26 888 00, www.vorpommersche-landesbuehne.de, in den Kurverwaltungen der Insel und in den Stadtinformationen von Usedom und Anklam.

Noch vier Mal Klassik am Meer

Den diesjährigen Theatersommer auf Usedom beschließt das Schauspielensemble von Klassik am Meer mit vier Vorstellungen in dieser und der nächsten Woche. Am 2. und 3. September sowie 9. und 10. September ist nochmals „Mein Kampf“ im Bernsteinsaal des Kölpinseer Strandhotels „Seerose“ zu erleben. Es handelt sich um eine Farce und Groteske aus der Feder von George Tabori, die der Regisseur Philip Tiedemann in einer neuen, begeisternden Inszenierung auf die Bühne gebracht hat. Die bisherigen Aufführungen stießen auf ein reges Echo des interessierten Publikums, wurden heftig mit Applaus bedacht, ja zuweilen sogar mit Bravorufen aufgenommen. Die Vorstellungen beginnen jeweils 19.30 Uhr, die Abendkasse öffnet eine Stunde früher. Ticketreservierungen: karten@klassik-am-meer.de

Reit- und Fahrturnier in den Peenewiesen

Am Sonnabend und Sonntag, jeweils ca. 9 bis 17 Uhr, lädt der Reit- und Fahrverein Insel Usedom bereits zum 11. Mal zu seinem Reit- und Fahrturnier ein. Veranstaltungsort sind die Peenewiesen in der Stadt Usedom (zwischen Wittis Kartbahn und der Inselmühle Usedom einbiegen und dem ausgeschilderten Weg Richtung Peene folgen). Bisher liegen für die 26 Prüfungen 250 Nennungen vor. Am Samstag finden alle Reitprüfungen statt, wobei auch die Kleinsten ihr Können unter Beweis stellen. Es geht aber bis in das höhere Niveau der Klasse L in Dressur und Springen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Fahrsports. In verschiedenen Anspannungen zeigen die Fahrer ihr Können. Die Verlosung der Tombola findet am Sonntagnachmittag statt, Hauptpreis ist ein Urlaubswochenende in einer Ahlbecker Pension. Die jungen Besucher können sich beim Ponyreiten und Kinderschminken amüsieren. An beiden Tagen sorgen die Mitglieder des Vereins mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Grillangebot für das leibliche Wohl der Gäste.

Von Cornelia Meerkatz