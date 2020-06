Walter Martínez Trio spielt Latin-Pop im OZ-Newsroom-Konzert

Rostock

Drei Musiker aus drei Nationen: Walter Martínez stammt aus Kuba, Urs Benterbusch ist aus Deutschland und Enrique Marcano Gonzáles kommt aus Venezuela. Sie bilden zusammen das Walter Martínez Trio. „Wir haben uns 2015 gegründet“, sagt Walter Martínez, der seit 2004 in Deutschland lebt, über die Bandgeschichte. Er hat die Gruppe ins Leben gerufen. Martínez ist vielseitig, er ist Schlagzeuger, Perkussionist und auch Sänger. Ein Fachmann, der auch anderweitig gebucht wurde. Unter anderem saß Martínez bei Jazz at Heart, der Band des Pianisten Gustav Steinhoff aus Börgerende, am Schlagzeug. Für das eigene Trio stimmt die Chemie. Schnell hatte Walter Martínez mit dem Gitarristen Urs Benterbusch und dem Bassisten Enrique Marcano Gonzáles zwei musikalisch Gleichgesinnte gefunden. Die drei Musiker spielen also seit fünf Jahren zusammen und verstehen sich immer noch bestens.

Latin-Pop mit vielen Zutaten

Das Walter Martínez Trio offeriert im besten Sinne Latin Pop, der sich aus vielen Quellen speist: „Zum Beispiel Salsa, Merengue und Cha-Cha-Cha“, erklärt Walter Martínez, sind die wichtigen Einflüsse, die dann mit Pop kombiniert werden. Heraus kommt eine energiegeladene und tanzbare Mischung, die auch im Publikum das Bedürfnis nach Bewegung weckt. So sind die Erfahrungen von Walter Martínez und seinen Mitstreitern, wenn sie auf der Bühne stehen, die lateinamerikanischen Rhythmen übertragen sich rasch auf die Zuhörer.

Zwei Beatles-Coverversionen sind auch dabei

Ins Bühnenprogramm gehören inzwischen zwei besondere Coverversionen. Zwei Beatles-Stücke sind vertreten, die von den drei Musikern in ein musikalisches Latin-Gewand gesteckt wurden. Das sind „Eight Days a Week“ und „Ticket to Ride“, die Beatles-Songs wurden vom Walter Martínez Trio mit lateinamerikanischen Rhythmen und dazugehöriger Lebensfreude kombiniert. Mit diesen Songs haben die drei Musiker 2019 an den NDR-Rooftop-Konzerten teilgenommen und waren dort am Ende unter den fünf Erstplatzierten. Und die Beatles-Titel blieben auch danach weiter im Live-Set des Trios.

Auch in der Corona-Zeit waren die Musiker kreativ

Wie viele Musiker, so waren auch die Mitglieder des Walter Martínez Trios von der Corona-Krise betroffen. Natürlich war diese erzwungene Auszeit auch für die Musiker eine harte Probe, aber sie trug auch kreative Früchte. „Wir haben zwei neue Songs, die wir auch bei der OZ spielen werden“, sagt Walter Martínez, der sich auf das Konzert freut. „Es ist schön, wieder gemeinsam auftreten zu können“, sagt er. Und auch die Hörer da draußen brauchen Musik, ist sich Martinez sicher. Nun können die Musiker wie gewohnt gemeinsam auftreten.

Live ist das Trio auf der OZ-Facebookseite zu sehen

Eine Viertelstunde Programm haben die drei Musiker vorbereitet. Am Mittwoch spielt das Walter Martínez Trio um 18 Uhr beim OZ-Newsroom-Konzert. Übertragen wird es als Livestream auf der OZ-Facebookseite und der Homepage der OSTSEE-ZEITUNG.

Von Thorsten Czarkowski