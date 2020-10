Waren/Müritz

Drei, zwei, eins – meins! Für exakt 10 050,51 Euro ging das von der Band Rammstein handsignierte Klaviernotenbuch an einen Bieter im Internet. Wer auch immer der oder die Unbekannte sein mag, mit dem Geld wird Gutes getan: Die komplette Summe soll dem Hospiz in Waren an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) zugutekommen. „Mit einer solchen Summe haben wir nicht gerechnet“, freute sich die Leiterin des Stationären Hospiz Müritzpark, Claudia Bajorat.

Initiiert hatte Hospiz-Mitarbeiterin Katharina Wennmann die Auktion Anfang vergangener Woche (OZ berichtete). Weil wegen der Corona-Krise die Veranstaltungen zum einjährigen Bestehen der DRK-Einrichtung abgesagt werden mussten und daher keine Spenden gesammelt werden können, hatte die Pflegerin die Idee, die Band Rammstein um Hilfe zu bitten. Die Musiker um Sänger Till Lindemann, der aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, schickten ihr daraufhin das signierte Notenbuch mit Lieder von Rammstein.

Dieses von den Musikern signierte Rammstein-Klaviernotenbuch wurde zugunsten des Hospiz in Waren an der Müritz beim Internetauktionshaus Ebay versteigert.

Auktion startete bei 100 Euro

Nachdem Katharina Wennmann die Auktion auf der Internetplattform Ebay bei 100 Euro gestartet hatte, schnellten die Gebote in die Höhe. Bereits am Abend des ersten Tages bot jemand mehr als 2000 Euro, bis Mitte vergangener Woche waren es dann 6000 Euro, bevor am Montagabend ein heißes Bietergefecht entbrannte: Binnen kurzer Zeit kletterten die Gebote auf die Summe von 10 050,01 Euro – das höchste Gebot! Insgesamt waren mehr als 150 Gebote eingegangen.

„Wir sind begeistert und der Band Rammstein sehr dankbar, dass sie das für uns gemacht hat“, betonte Hospiz-Leiterin Claudia Bajorat. Der Erlös komme zu 100 Prozent dem Hospiz zugute. Die Krankenkassen tragen zwar 95 Prozent der anfallenden Kosten für das Hospiz, in dem das Leben für die Betroffenen kostenfrei ist. Aber einen Eigenanteil in Höhe von fünf Prozent muss der DRK-Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte als Träger selbst aufbringen, je nach Auslastung der Einrichtung bis zu 50 000 Euro. „Auch um letzte Wünsche der Gäste zu erfüllen, sind solche Gelder wichtig“, erklärt Claudia Bajorat.

Zahlreiche Medien hatten über die Versteigerung berichtet. Wegen der Corona-Krise musste Rammstein eine für dieses Jahr geplante Tour absagen. Ihr letztes Album „ Rammstein“ hat die Band im vergangenen Jahr veröffentlicht. Anfang Dezember soll die remasterte Version ihres Debütalbums „Herzeleid“ aus dem Jahr 1995 auf den Markt kommen.

Von Axel Meyer-Stöckel