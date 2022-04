Warnemünde

Die Laserstrahlen tanzen, silberne Fontänen und buntes Feuerwerk erhellen den Himmel über Warnemünde und lassen sein Wahrzeichen erstrahlen: Auf der Promenade werden Handys gezückt und in die Höhe gereckt. Seit langer Zeit stehen die Menschen dort wieder dicht an dicht. Rund 15 000 Besucher sind trotz Wind, Kälte und erstmals auch Eintrittspreisen zum 22. Warnemünder Turmleuchten gekommen, das in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen“ stand.

„Das Motto steht vor allem dafür, dass wir nach 26 Monaten das Turmleuchten endlich wieder zusammen mit den Besuchern und unserer Crew erleben können“, sagt Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur, die das Warnemünder Turmleuchten seit 2000 gemeinsam mit Ehemann Torsten Sitte organisiert. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr war das Spektakel bereits von Januar auf April geschoben worden. Bis zum letzten Tag hatte das Ehepaar gehofft, dass ihnen der Sturm keinen Strich durch die Rechnung macht. Bis zu Windstärke sieben sei das Feuerwerk möglich.

Wetter sorgte für ein Wechselbad der Gefühle

„Wir sind jetzt bei Windstärke sechs, es findet also alles statt“, gibt Hildebrandt kurz vor Programmbeginn Entwarnung. Trotzdem sei es ein Wechselbad der Gefühle: „Ich freue mich zwar, dass es gleich losgeht. Aber nun haben wir Corona zwei Jahre getrotzt und jetzt ist Sturm. Ich hätte mir für alle Beteiligten schöneres Frühlingswetter gewünscht.“

Besucherin Virginia Dreißig: „Die Stimmung ist super“

Der Stimmung auf der Promenade tut das keinen Abbruch: Dort stehen um 17 Uhr bereits zahlreiche Besucher und machen sich bei Helene-Fischer-Songs aus der Konserve warm für die Show: Virginia Dreißig (24) und Saskia Schlößin (21) sind extra aus der Nähe von Eberswalde in Brandenburg angereist. „Wir haben die Ankündigung auf Facebook gesehen und dachten, da müssen wir unbedingt hin“, sagt Dreißig. Ihre Tickets am Strand hätten sie wegen des starken Windes gegen Karten auf der Promenade umgetauscht. „Trotzdem ist die Stimmung super und wir freuen uns, dass es nicht regnet“, sagt Schlößin.

Eintritt sorgte bei einigen für Unmut – Veranstalter erklären

Dass die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals kostenpflichtig ist, hatte im Vorfeld bei einigen Rostockern Kritik ausgelöst. „Aber letztlich ist es eine privatwirtschaftlich organisierte Veranstaltung“, sagt Hildebrand. Mithilfe von Sponsoren habe man das Turmleuchten viele Jahre kostenfrei durchführen können, da man auf Einzäunungen und Sicherheitskontrollen verzichten konnte, die durch Corona erforderlich seien. „In diesem Jahr haben wir mehr als doppelt so viele Sicherheitskräfte im Einsatz“, so die Organisatorin.

Rund 40 000 Euro Mehrkosten seien dadurch entstanden. „Ob wir die vom Eintrittspreis decken können, wissen wir noch nicht“, sagt Sitte. Mit vier Euro habe der sowieso eher symbolischen Charakter. Trotzdem sei das Turmleuchten für das Paar eine Herzensangelegenheit. „Verdient haben wir daran noch nie viel, aber es ist unser Baby. An dem halten wir natürlich fest“, sagt er. Ob es bei den steigenden Preisen möglich sei, die Veranstaltung künftig wieder kostenfrei durchzuführen, könne er nicht sagen. „Das wird auf jeden Fall schwer“, so Sitte.

Für Pam Gösl gab es ein Feuerwerk zum Geburtstag

Statt der üblichen 80 000 Besucher waren in diesem Jahr lediglich 15 000 Besucher vor Ort. Zugelassen waren 25 000. Ob die Ursache die Unsicherheit der Menschen bei Massenveranstaltungen, der Eintrittspreis oder der Wind war? „Wahrscheinlich eine Mischung aus allem“, vermutet Hildebrandt. Doch die Besucher, die gekommen waren, genossen die Veranstaltung.

„Ich bin Leichtathletin und im Trainingscamp in Warnemünde“, verrät Pam Gösl, die aus der Nähe von Nürnberg angereist ist. Gemeinsam mit Freunden und Tochter Nele will sie beim Turmleuchten in ihren Geburtstag hineinfeiern. „Ein Feuerwerk zum Geburtstag, das passt“, freut sich die 52-Jährige. Auch die Sicherheitsvorkehrungen seien gut organisiert: Für die Besucher, die auf die in drei Bereiche aufgeteilte Veranstaltungsfläche wollten, galt die 3G-Regel: An verschiedenen Kontrollpunkten mussten sie einen Nachweis sowie ihr Ticket vorzeigen. „Alles hat reibungslos und schnell funktioniert“, lobt Gösl.

Im hinteren Bereich der Promenade hat sich Familie Buschendorf den Platz hinter dem Absperrgitter gesichert: „Wir kommen aus Sachsen-Anhalt und machen hier Urlaub“, sagt Papa Stefan, der mit Ehefrau Stefanie und den Töchtern Bernadette (7) und Constanze (10) angereist ist. Gegen Wind und Kälte haben sich die Kinder in Decken gehüllt. „Wir halten trotzdem durch und freuen uns auf die Show“, sagt Mama Stefanie und lacht. Dass sie weiter hinten steht, macht ihr nichts aus. „Der vordere Bereich war ausverkauft, aber von hier sehen von hier auch gut.“

50 Prozent weniger Pyrotechnik wegen des starken Windes

Im Backstagebereich bereitet sich inzwischen Sänger Max Zeug auf seinen Auftritt vor, der die Laser- und Pyro-Inszenierung mit dem Lied „The Rising“ von Bruce Springsteen untermalt. Begleitet wird er von der Band „Bad Penny“. „Aufgeregt bin ich noch nicht“, sagt der 27-Jährige. „Das kommt immer erst kurz vor dem Auftritt.“ Auch Laserkünstler und Ex-Renft-Musiker Jürgen Matkowitz ist vor der Show noch entspannt. „Ich bin seit 15 Jahren dabei, da ist man nicht mehr aufgeregt“, sagt er. Über seinen Rechner steuert er neben der Lasertechnik auch den Ton. „Wenn der Rechner aussteigt, ist hier Feierabend“, sagt er und lacht.

Doch letztlich läuft fast alles glatt: „Wir sind zufrieden“, sagt Sitte nach der emotionalen Inszenierung aus Licht-, Laser-, und Pyro-Elementen untermalt mit Musik. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: „Wegen des starken Windes mussten wir fast 50 Prozent der Pyrotechnik aus dem Programm nehmen. Das hat uns natürlich geärgert, aber die Sicherheit geht vor. Immerhin arbeiten wir mit Sprengstoff“, sagt Sitte. „Trotzdem hoffe ich, dass die Besucher noch lange von dem Abend zehren können.“

Bei Silvia Schreiber, die mit Tochter Anica Hübscher und Enkelin Emily gekommen ist, trifft das auf jeden Fall zu: „Es ist toll, dass das Turmleuchten endlich wieder stattgefunden hat“, sagt Schreiber. „Für uns wird der Abend unvergesslich bleiben.“

Von Stefanie Büssing