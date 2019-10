Zum Landeserntedankfest erwartet Hiddensee am Wochenende einen Gästeansturm wie an einem Hochsommertag. Ein Grund dafür ist sicherlich auch die Sängerin Kerstin Ott, die am Samstag ein Konzert gibt. Für die Norddeutsche eine Premiere, sie ist das erste Mal auf der Insel.