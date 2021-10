„Warum zerstören wir unsere Natur?“: So läuft die neue Show im Rostocker Trihotel

Rostock

Gebannt blicken die 60 Zuschauer im ausverkauften Rocktheater des Rostocker Trihotels auf die Bildschirme. Wo gerade noch schöne Landschaftsaufnahmen zu sehen waren, wird jetzt in einem Zeichentrickfilm gezeigt, wie ein Mann durch die Natur läuft und seine Umwelt zerstört: Tiere sterben, Fabriken werden gebaut, Müllberge entstehen. Auf der Bühne steht Sängerin Carina Castillo und begleitet den Film mit dem Karat-Hit „Der blaue Planet“. „Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber“, heißt es darin. „Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten.“

Seit 2018 wurde an der neuen audiovisuellen Medienproduktion „Melodia Futura“ gearbeitet, die eigens für die Trihotel-Bühne entwickelt wurde. Die Berliner Drehbuchautorin Rebecca Panian hat den dazugehörigen Stoff entwickelt. Erarbeitet wurde das Event für die Bühne vom Triart Music- und Medialabel und der PK Musicproduction in Zusammenarbeit mit der Rostocker Filmproduktionsfirma „Von Anfang anders“.

Vom Urknall bis zur Zerstörung

Die Show nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise von der Entstehung bis zur Zerstörung der Welt, führt ihnen über verschiedene Kurzfilme die Probleme des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und des Artensterbens vor Augen. „Mit dieser Show sprechen wir alle Menschen an. Wir leben ja alle auf diesem Planeten“, erklärt Benjamin Weiß, Chef des Rostocker Trihotel, das Konzept der Eigenproduktion.

Philine Steuer - Hauptdarstellerin im Video und der stolze Papa Heiko Steuer freuen sich über die Premiere der Melodie Futura (v.l.). Quelle: Martin Börner

Alles beginnt harmlos. Die Besucher sehen ein Video eines Mädchens, das am Strand aufwacht, am Wasser spazieren geht. „Hier beginnt alles, hier wacht die Menschheit auf und entdeckt die Natur“, erklärt die 13-jährige Darstellerin Philine Steuer. „Langsam gehe ich durch die Natur und möchte alles entdecken.“ Dabei zerstört sie immer mehr ihre Umwelt. „Und am Schluss merke ich, was ich angerichtet habe“, so die junge Schauspielerin, die mit bei der Premiere mit ihren Eltern im Publikum sitzt. „Es ist schön, alles zusammen zu sehen. Es ist krass, wie das umgesetzt wurde.“ Neben Film und Musik untermalt eine aufwendige Licht- und Lasershow die Stimmung der gezeigten Szenen.

Musik nicht nur als Unterhaltungsfaktor

Auch für die Musiker auf der Bühne ein besonderer Moment. „Wir nehmen unsere Besucher mit auf eine kleine Zeitreise. Wir fangen an mit dem Urknall und der Entstehung der Menschheit“, erklärt Castillo. „Wir bewegen uns durch verschiedene Etappen, bis wir in der heutigen Zeit ankommen. Dort behandelt das Stück die aktuellen Fragen der Menschheit.“ Die 32-Jährige verkörpert auf der Bühne die Rolle von Mutter Natur. Ihr anfangs weißes Kleid ist schon bald schwarz. „Mir gefällt, dass die Musik hier nicht nur als Unterhaltungsfaktor gesehen wird“, sagt Castillo. „Hier können wir sie nutzen, um eine Botschaft zu übermitteln.“ Komponist und Musikerkollege Philipp Krätzer nickt. „Es geht darum, die Menschen aufzurütteln, ihnen den Spiegel vorzuhalten.“

Sorgen um Kinder und Enkelkinder

Dem Publikum gefällt es. „Wir sind kultursüchtig und freuen uns, dass wieder was stattfindet“, sagt Klaus Dieter Moldenhauer aus Binz von der Insel Rügen. Die Geschichte der Show berührt ihn. „Es ist wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen – schließlich möchte ich, dass auch meine Kinder und Enkelkinder noch die Möglichkeit haben, unsere schöne Erde kennenzulernen.“ Seine Begleitung, Jolita Juneviciene, freut sich über die Musik, die eine große Bandbreite zwischen Elektronik, klassischen Klängen und Rock bedient. „Ich mag Filmmusik. ich höre sehr gerne Stücke von Hans Zimmer“, betont sie.

Publikum stimmt ab

Neben Musik, Film und aufwendigen Lichteffekten beinhaltet „Melodia Futura“ auch interaktive Elemente. Über ihre Handys können die Besucher im Verlauf der Show über gesellschaftskritische Fragen abstimmen: Warum zerstören wir unsere Umwelt? Was würden wir am meisten vermissen? „Das ist eine Art Sozialexperiment. Wir sammeln die anonym abgegebenen Antworten und bekommen dann ein gutes Bild, wie das Publikum zu den Fragen steht“, so Benjamin Weiß. „Wir sind sehr gespannt, wie die Zuschauer abstimmen. Mit ihrem Voting können sie aktiv in den Verlauf der Geschichte eingreifen. Es gibt ein alternatives Ende.“

Am 29.10.2021 findet in Tri Hotel Rostock die einzigartige Show Melodia Futura vor 60 Leuten statt und ist damit ausverkauft. Aufgenommen am 29.10.2021. Uta und Jürgen Piepenhagen (v.l.) Quelle: Martin Börner

Auch Uta Piepenhagen nimmt teil. Die Rostockerin kennt solche Abstimmungen bereits. „Ich war mal bei einem Theaterstück, bei dem die Zuschauer auch über das Ende entscheiden konnten. Das hat mir sehr gefallen“, sagt sie. „Ich finde es gut, in eine Show mit einbezogen zu werden.“

„Wir haben es in der Hand“

Rund zwei Stunden dauert die neue multidimensionale Show. Das Publikum ist glücklich, für die Darsteller auf der Bühne gibt es viel Applaus. Viele sind nachdenklich. „Es muss sich was ändern“, weiß auch Klaus Dieter Moldenhauer. Den Verantwortlichen ist wichtig, dass die Teilnehmer an der Show mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen. „Wir haben es selbst in der Hand. Jeder Mensch kann jeden Tag mit seinem Handeln Einfluss nehmen“, so Carina Castillo. „Man denkt immer, man ist alleine und kann eh nichts ändern. Aber das stimmt nicht.“

Tickets und Zeiten Die Show aus Licht, Musik und Film wird noch sieben weitere Male im Rostocker Trihotel zu sehen sein. Weitere Vorstellungen sind für den 19. November, 10. und 17. Dezember, 14. und 21. Januar, 25. Februar und 1. April geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass eine Stunde vorher. Tickets gibt es für 39,30 Euro (Inhaber der OZ Abo-Card) beziehungsweise 43,60 Euro. Das Ticket ist auch in Kombination mit einem Vier-Gänge-Menü buchbar. Das Paket kostet 69 beziehungsweise 76,60 Euro. Weitere Infos unter www.trihotel-rostock.de

Von Katharina Ahlers