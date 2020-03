Ahlbeck

Diese Kunstwerke wurden geschaffen, um betrachtet zu werden: Seit vergangenen Samstag sollten sie ihr Publikum finden – bei der 7. Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck. Mehr als Hunderttausend Besucher hatten die Organisatoren zwischen März und November erwartet. Doch die Corona-Krise wirft – wie überall im Land und in der Welt – auch hier alle Pläne über den Haufen. Das ahnten die Künstler nicht, als ihre Arbeiten entstanden.

Durch ein kleines Röhrchen pustet Ivan Zverev Sandstaub aus dem Gesicht von King Arthur. Prüfend beugt er sich zurück und begutachtet sein Werk. Die Skulptur des keltischen Königs und seiner Tafelrunde ist so gut wie fertig, doch wann jemand sie zu Gesicht bekommen wird, das weiß keiner.

Mythen und Sagen in Sand

Auf dem Grenzparkplatz vor Polen arbeiten zwei Dutzend Sandkünstler an einer Ausstellung zum Thema „Mythen und Sagen“. Abgeschottet von der Außenwelt, erst abends die News des Tages mitkriegend. Sie leben in einer Blase, seit Ende Februar schon, wo sie das Schwestern-Festival in Binz auf Rügen aufgebaut haben. Jenes durfte noch eröffnen und war drei Tage lang unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen für Besucher zugänglich. Da befanden sich die Künstler schon auf dem Weg nach Usedom.

Desinfektionsmittel zur Begrüßung

Zur Begrüßung bekomme ich die Hände mit Desinfektionsmittel eingesprüht und erhalte die Order, mich den Künstlern nur auf zwei Meter Entfernung zu nähern. Die Gesundheit der Mitarbeiter steht für alle an erster Stelle, besondere Sorge gilt zwei über 60-jährigen Carvern (so nennen sich die Sandkünstler), die sich aber zum Glück bester Gesundheit erfreuen.

Letzte Woche hat noch ein TV-Team gedreht, mittlerweile wurden fast alle Presse-Termine abgesagt. „Wozu?“ ist die große Frage, die bleiern im Raum hängt. Von außen wirkt alles wie immer, im Inneren jedoch liegen die Nerven blank. Keiner weiß, wann die Ausstellung eröffnen wird und wie die Finanzierung bis dahin gestemmt werden soll. Die gesamte Vorsaison samt der Osterferien bricht weg und auch für danach wagt keiner eine Prognose.

Hardrock und Geometrie

Die Künstler arbeiten derweil gewissenhaft an ihren Skulpturen; aus einem Lautsprecher dröhnt Musik der russischen Hardrock-Band Alisa. Pavel Solovov, der eine vier Meter hohe Pyramide schnitzt, erzählt lachend, dass das die Lieblingsband von Putin sei. Er misst mit einem Lineal die nächste Stufe seines Kunstwerks ab. „Geometrie“ stöhnt er, dabei verschmitzt er die Augen verdrehend und ich bin dankbar für die Leichtigkeit, die mit seinen Worten in die Luft strömt.

Zsolt M. Tóth

Bweschwerliche Heimreisen der Künstler

Auf der anderen Seite der Pyramide thront ein wunderschöner Buddha. „Bleibt im Vertrauen“, scheint er zu flüstern, und das tun sie, die kreativen Sandzauberer aus aller Welt. So freut sich der Ungar, dass er Elfen modellieren darf, während mir sein Landsmann Ferenc Monostori erklärt, von wo die beste Perspektive auf seinen Zeus ist. Auch die Carver halten untereinander den größtmöglichen Abstand, was insofern gut machbar ist, als sowieso meist nur ein Künstler an einer Skulptur arbeitet.

Konstantin Kuziarin im Zelt nebenan ist zum zweiten Mal beim Festival auf Usedom dabei und skypt täglich mit seiner Frau und seiner Tochter im fernen Sibirien. Ob er am Sonntag zurück nach Hause kommen wird, steht in den Sternen. Schon vor drei Wochen, als die Lage begann sich zuzuspitzen, flog Russland nur noch fünf europäische Hauptstädte an. Bei jedem an Bord wurde die Temperatur gemessen. War einer dabei, bei dem der Verdacht auf Corona bestand, musste die gesamte Besatzung für zwei Wochen in Quarantäne, bevor die Passagiere weiterreisen konnten. Die Flüge gebe es immer noch, erzählt Konstantin, vielleicht werde die Heimreise ja sogar relativ normal.

Eine ganz und gar nicht normale Heimreise hatte Roger Wing aus Philadelphia, der eigentlich auch in Ahlbeck dabei gewesen wäre. Aber er musste das Projekt canceln, um irgendwie noch in die USA zurückzukommen. Aus Berlin-New York wurde am Ende Mukran-Trelleborg-Kopenhagen-New York. Eine Abenteuerreise in mehrfacher Hinsicht, denn der 52-Jährige war die meiste Zeit mit Mundschutz und Desinfektionsspray unterwegs und befindet sich aktuell in freiwilliger Quarantäne.

Am 12. März hatte er mit seinen Künstlerkollegen in Binz seinen Geburtstag „gefeiert“. Keine Umarmungen, nur die alternativen Verkündungen von Anteilnahme und Hunderte Anfragen von Freunden per WhatsApp, wie es ihm geht, wo er ist, ob, wie und wann er heimkommt. Jeden Tag gab es neue Schlagzeilen, wurden die Grenzen enger zugezogen. Am Morgen nach seinem Geburtstag machte er sich schließlich auf den Weg und wurde 35 Stunden später von seiner Frau erleichtert in die Arme geschlossen. Die Sandskulpturen auf Usedom kann er nur aus der Ferne über Fotos bewundern. Uns anderen bleibt die Hoffnung auf eine echte Begegnung. Irgendwann.

Von Bianca Lohr