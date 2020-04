Rostock

Unter den Corona-Beschränkungen leiden nicht nur die großen Bühnen und Festivals in MV: Auch die freischaffenden Künstler im Land können derzeit ihren Beruf praktisch nicht ausüben und haben dementsprechend kaum oder keine Einnahmen.

In einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) haben jetzt mehr als hundert Künstler staatliche Hilfe angemahnt. Unter den Initiatoren sind unter anderem die Leiterin des Künstlerhauses Plüschow, Miro Zahra, und der Rostocker Kabarettist Christopher Dietrich.

Anzeige

Soforthilfe von 1000 Euro im Monat gefordert

„Wir möchten dringend anregen, für hauptberuflich freischaffende Künstlerinnen und Künstler in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Vorbild von Baden-Württemberg und Bayern eine Soforthilfe in Höhe von 1000 Euro pro Monat bis zum Ende der pandemiebedingten Einnahmeverluste einzuführen“, heißt es in dem Schreiben, das der OZ exklusiv vorliegt und das am Donnerstag an Schwesig geschickt werden soll.

Weitere OZ+ Artikel

„Die bisherige Empfehlung des Landes an die Freischaffenden, im Notfall Arbeitslosengeld II zu beantragen, ist aus unserer Sicht ein falscher und unpraktikabler Ansatz.“

Einnahmen schlagartig weggebrochen

Vielen freischaffenden Künstlern sei durch das Verbot öffentlicher Veranstaltungen schlagartig ihre Haupteinnahmequelle weggebrochen. „Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Kabarettauftritte, Theateraufführungen, Artistikshows und vieles mehr prägen das Gesicht des Kulturlandes MV maßgeblich mit und sind zugleich finanzielle Lebensgrundlage zahlreicher Künstlerinnen und Künstler.“ Die Ausfälle könnten in der Regel nicht durch alternative Wege, wie Onlinevermarktung, kompensiert werden. Freischaffende Künstler könnten auch kein Kurzarbeitergeld beantragen.

Die vom Land auf den Weg gebrachten sogenannten Überbrückungsstipendien würden das Grundproblem nicht lösen, denn sie sollen nur den materiellen Rahmen, etwa für den Erwerb von Werkzeugen, Material und Fachliteratur, für die Arbeit sichern. „Entscheidend für die meisten freischaffenden Künstlerinnen und Künstler sind aber die regulären Lebenshaltungskosten für sich und ihre Familien“, heißt es in dem Brief weiter.

Soforthilfe unbürokratischer als Hartz IV

„Der Verweis auf Hartz IV ist für die professionellen Künstlerinnen und Künstler, die durch eine – wenn auch verständliche – staatliche Maßnahme in Not geraten sind, ein bedrückendes Signal. Wir sind überzeugt, dass Arbeitslosengeld II für eine solche Krise im Bereich der freien Kultur kein geeignetes Instrument ist.“

Eine monatliche Soforthilfe könne deutlich unbürokratischer organisiert werden und wäre zugleich ein klares Bekenntnis zum Stellenwert der Kultur im Land. „Wir hoffen sehr, dass sich auch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zu diesem Schritt entschließen kann“, schreiben die unterzeichnenden Künstler zum Abschluss.

Mehr zum Thema:

Von Axel Büssem