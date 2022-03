Wegen Corona: „Magic of the Dance“ in Rostocker Stadthalle fällt aus 

Rostock

Die Tanzshow „Magic of the Dance“, die am 23. März in der Rostocker Stadthalle auf die Bühne kommen sollte, ist abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter Burghard Zahlmann am Montag mit. Die Tickets können in der Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, in denen sie erworben wurden.

Grund seien die immer noch geltenden Reisebeschränkungen sowie mehrere Corona-Fälle im Ensemble der preisgekrönten Show mit besten Stepptänzer der Welt, mit-reißende Musik, tolle Bühnen- und Pyroeffekte in atemberaubenden Choreographien. Sie hat bei bislang mehr als 3000 Aufführungen Millionen von Besuchern in der ganzen Welt begeistert.

Von OZ