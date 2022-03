Wer gewinnt die Lola 2022? Vier Filme aus MV im Rennen

Vier in MV gedrehte Filme sind in der Vorauswahl für den deutschen Filmpreis 2022, darunter „Niemand ist bei den Kälbern“ von Regisseurin Sabrina Sarabi und „Wem gehört mein Dorf“ von Christoph Eder.

Christin (Saskia Rosendahl) in einer Szene des Films „Niemand ist bei den Kälbern“ von Regisseurin Sabrina Sarabi: Der in MV gedrehte Film ist in der Vorauswahl für den deutschen Filmpreis 2022. Quelle: Max Preiss