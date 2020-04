Rostock

„Wir werden wieder tanzen, feiern, lachen“, singt Carina Castillo im Lied „Gemeinsam allein“ und weiter: „Wir werden uns die Nächte zum Tage machen, doch erstmal bleiben wir zu Haus. Ja, wir sitzen das aus.“ Der Titel, den sie gemeinsam mit Musiker Philipp Krätzer aufgenommen hat, lädt jedoch ganz und gar nicht zum Sitzenbleiben ein. Vielmehr ist er musikalisch und emotional mitreißend.

Am Mittwoch spielte das Carina-Castillo-Duo den Song beim OZ-Newsroom-Konzert. Dort entstand auch die Idee ihn zur Hymne der Aktion #ozhilft zu machen. Denn so viel Zuversicht, wie das Lied verbreitet, möchte auch die Aktion der OSTEE-ZEITUNG vermitteln: „Zusammen stehen wir das aus!“

Anzeige

Die aktuelle Version des Videos:

Nun suchen wir kleine Videoschnipsel unserer Leser, um die Hymne mit dem passenden Musikvideo verbreiten zu können. Das können kurze Sequenzen von 5 bis 15 Sekunden sein: Freude, Trauer, Spaß oder Sorge dürfen gleichermaßen eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass es die Leser im privaten oder beruflichen Umfeld in Mecklenburg-Vorpommern zeigt. Wie fühlen Sie sich dieser Tage? Was erleben Sie? Was fasst Ihre aktuelle Situation ins Bild?

Das Video senden Sie an: online@ostsee-zeitung.de zusammen mit ihrem Namen, Wohnort und einer ganz kurzen Erklärung, was zu sehen ist. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle gezeigten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr lesen:

Von OZ