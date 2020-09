Stadtmitte

Zu einer Podiumsdiskussion hatte das Kulturwerk MV für den Mittwochabend in die Bühne 602 geladen. Kulturwerk MV, das ist der Landesverband für Clubs und Livespielstätten in Mecklenburg-Vorpommern, es moderierte Johanna Treppmann. Das Thema des Abends: „MVs Kultur- und Veranstaltungsszene in Zeiten von Covid-19“.

Vorsichtig optimistisch bis kämpferisch

Ein Thema zum Klagen, so hätte man meinen können, denn Covid-19 hatte gerade Spielstättenbetreiber und Konzertveranstalter des Landes hart getroffen. Doch die Stimmung in der Diskussionsrunde blieb den Abend über vorsichtig optimistisch bis kämpferisch. Als Gesprächsgäste waren Martina Witte (Bühne 602), Thomas Fanter (Mau-Club), Hans Jensen (Pangea Festival), Robert Uhde (Herrenhaus Vogelsang) aus der Kulturszene anwesend, dazu die Landtagsabgeordneten Eva-Maria Kröger ( Die Linke) und Julian Barlen ( SPD).

„Es war eine hitzige Zeit“

Zunächst machten die Gesprächspartner eine Bestandsaufnahme der letzten sechs Monate: „Von Mitte März bis Ende Mai konnten wir nicht spielen“, sagte Martina Witte von der Bühne 602. Im April habe man aber vorsichtig mit den Probenbetrieb im Hause wieder begonnen. „Die Nacht der Wissenschaften ist komplett ausgefallen“, bilanzierte Robert Uhde. Hans Jensen hatte mit seinem Team das Pangea Festival in wesentlich kleinerer Form ausgeführt, aber mit Verlusten. „Es war eine hitzige Zeit, wir haben 40 bis 50 Shows abgesagt“, so Thomas Fanter vom Mau-Club.

Das Verständnis für das Funktionieren einer Kulturszene fehlt

Die Zeit der Unsicherheit hat alle Beteiligten geprägt. „Es war wie ein Gang in einen Tunnel“, meint Julian Barlen, mittlerweile habe sich dieser Tunnel aber geweitet. Die nachfolgende Diskussion drehte sich um die Vielzahl der Corona-Hilfen, Fördertöpfe und finanziellen Beihilfen für Künstler und Kulturschaffende. Von einem „Förderdschungel“ sprach Thomas Fanter. Doch ein Verständnis für das Innenleben der Kulturszene fehlt in der Bürokratie. Denn „Wie Kultur eigentlich funktioniert, das übersteigt das Wissen von Wirtschaftsförderung“, so Barlen. Gemeinsam mit Eva Maria Kröger stelle er sich an diesem Diskussionsabend an die Seite der Kulturaktivisten im Land, die versuchen, in dieser schwierigen Zeit den Kopf über Wasser zu halten.

In der Krise haben die Kulturschaffenden auch Solidarität bewiesen

Aber es gibt durchaus Lichtblicke. Mit der gemeinsamen Bespielung des „Circus Fantasia“-Zelts im Rostocker Stadthafen haben sich um Beispiel unterschiedliche Kulturveranstalter zu einem „Kulturhafen“ zusammengetan und damit nicht nur Solidarität bewiesen, sondern auch endlich Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten gegeben.

Kultur sollte die Gesellschaft zusammenhalten

Am Ende dann der Blick in die Zukunft. Schwierig, aber die Stimmung bleibt in der Kulturszene im Land grundsätzlich optimistisch. Martina Witte schaut bereits auf den nahenden Winter, bald beginnen in der Bühne 602 die Proben für das Weihnachtsmärchen, das in diesem Jahr „Hänsel und Gretel“ heißt. Thomas Fanter hofft, dass die für 2021 gebuchten 70 Shows im Mau-Club auch stattfinden. Corina wirkt in viele Richtungen, hat durchaus auch positive Effekte: Hans Jensen sieht in der Krise für viele auch die Chance gekommen, „neue Wege zu gehen“. Robert Uhde sieht in der Kultur noch einen anderen wichtigen Faktor, der in der gerade auseinander driftenden Gesellschaft von Bedeutung sei. „Wir müssen die Menschen wieder zurückholen“, so Uhde. Und dazu könne auch Kultur ihren Beitrag leisten.

Von Thorsten Czarkowski