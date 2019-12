Wie ein Location-Scout aus Rostock die coolsten Drehorte für Filme in MV findet

Rostock

Ist Platz für Lkws, Maskenmobil und Catering? Gibt es Möglichkeiten für Stromanschlüsse? Unter welchen Bedingungen darf gedreht werden? Vor einer Filmproduktion müssen einige Fragen rund um die Dreh-Location geklärt werden. Dafür zuständig sind unter anderem Location-Scouts.

„Bevor ich einer Produktionsfirma ein Motiv anbiete, muss ich diese Fragen klären und natürlich auch mit dem Eigentümer der jeweiligen Location sprechen“, sagt Matthias Marx. Der Rostocker arbeitet in vielen Bereichen der Filmbranche, sucht und empfiehlt unter anderem auch passende Drehorte aus MV für Produktionen.

„Selbst wenn es im Film hinterher klein aussieht, ist das, was sich im Hintergrund abspielt, riesengroß. Zum Job eines Location-Scouts gehört auch, einschätzen zu können, ob ein Dreh möglich ist. Wenn etwa eine Kamerafahrt durch den Flur in ein Zimmer geplant ist, der Flur aber nur zwei Meter breit ist, geht das unter Umständen nicht.“

Dreharbeiten im "Zwanzig12" Quelle: Matthias Marx

Erfahrung in der Region

Ob Schlösser und Herrenhäuser, Bauernhöfe, Hotels oder der Kreidefelsen auf Rügen: Mecklenburg-Vorpommern bietet ein vielseitiges Repertoire an Drehorten. Marx, der selbst Filme produziert und in der Region schon viel gesehen hat, kennt viele von ihnen. Wenn Produktionen von außerhalb geeignete Drehorte suchen, kann unter anderem er in seiner Rolle als Location-Scout helfen. „Im Idealfall bekommt man auch das Drehbuch vorab und erfährt zudem in einem Briefing, was gesucht wird. Dann gibt man zusammen mit Fotos ein paar Empfehlungen ab und zieht gegebenenfalls auch los, um sich nach etwas Passendem umzusehen.“

Wasser, verlassene Häuser und unverbaute Dörfer

Ein Klassiker sei der Gespensterwald, doch der sei für den Rostocker „relativ verbraucht“. In guter Erinnerung bleibt ihm unter anderem hingegen der Dreiseitenhof Schmadebeck bei Bad Doberan. „Ein toller alter Bauernhof, der für die Region typisch ist“, weiß er. „Da haben wir mal für das Landesmarketing gedreht.“ Persönlich zieht es den 50-Jährigen ans Wasser. „Ich bin Kind der Küste. Ich liebe Wasser. Daher sind für mich Motive unglaublich gut, wenn sie irgendwo mit Strand, Küstenwald und Wasser zu tun haben. Wenn sich dann noch ein Kameramann mit der Kamera ins Wasser traut und Aufnahmen über der Wasserlinie macht – umso besser.“

Dreharbeiten auf dem Dreiseitenhof Schmadebeck Quelle: Matthias Marx

Als Geheimtipp nennt er die seltenen unverbauten Dörfer, in denen man noch immer den Atem der 60er bis 80er Jahre spürt. Wer über die Dörfer fährt, stoße schnell auf landwirtschaftliche Wege. „Mitten im nirgendwo hört da plötzlich der Asphalt auf und man sieht teilweise noch alte Spuren von Pferdewagen auf dem Kopfsteinpflaster“, nennt er ein Beispiel. „Für die Region ist es traurig, dass seit der Wende oftmals nicht viel passiert ist“, sagt der Scout. „Aus filmischer Sicht sind solche Motive aber natürlich sehr schön.“

Österreichische Produktion in Rostock

Vor genau zwei Jahren fanden die Dreharbeiten einer österreichischen Produktion in MV statt. In „Der Boden unter den Füßen“ wurde in Wien, aber unter anderem auch am Flughafen Rostock-Laage, in der Bar „Zwanzig12“ in der Breiten Straße und im Hotel Radisson Blu gedreht. „Gefragt wurde nach einem Business-Hotel mit Restaurant. Da gibt es in Rostock mehrere“, so der Mecklenburger. Im ersten Schritt wurde eine Auswahl an möglichen Hotels zusammengestellt. „Dann organisiere ich eine Motivtour mit Produktionsleiter, Motivaufnahmeleiter, Kameramann und Regie.“

Dreharbeiten im Radisson Blu Quelle: Matthias Marx

Beim Dreh oft nicht dabei

Hat sich das Produktionsteam für Kulissen entschieden, endet in der Regel der Job des Location-Scouts und der Motivaufnahmeleiter übernimmt. Dieser kümmert sich um alle weiteren Absprachen mit den Motivgebern, klärt die vertraglichen Belange und passt auf, dass diese während des Drehs eingehalten werden. „Oftmals ist es aber sinnvoll, dass der Scout dabei bleibt. Wenn er beispielsweise mit den Motivgebern schon öfter zusammengearbeitet hat und die Gegebenheiten kennt oder wenn er sich vor Ort gut auskennt und sich um die Genehmigungsverfahren kümmern kann“, erklärt der Experte, der die gute Zusammenarbeit mit den Behörden im Land lobt.

Der Boden unter den Füßen Der Film von Marie Kreutzer mit Pia Hierzegger und Valerie Pachner in den Hauptrollen handelt von einer erfolgreichen jungen Unternehmensberaterin aus Wien, deren Leben von der psychisch kranken Schwester komplett auf den Kopf gestellt wird. Der Film wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem wurde er beim Outfest in Los Angeles als bester Internationaler Spielfilm geehrt. Pachner wurde in der Kategorie Schauspielerin in einer Hauptrolle mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern gewann der Spielfilm in den Kategorien Nachwuchspreis sowie NDR-Regiepreis. Der österreichische Film feierte seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin am 9. Februar. Kinostart in Österreich war der 22. März, in Deutschland war er ab dem 16. Mai zu sehen.

Bei der österreichischen Produktion seien die Grenzen zwischen Scout und Motivaufnahmeleiter sehr verschwommen gewesen. „Der Motivaufnahmeleiter konnte sich vor Ort nicht um alles kümmern. Teilweise liefen die Produktionen in Österreich und Deutschland parallel. Wir haben dann den Dreh im Allgemeinen mitorganisiert. Da ist man schnell raus aus dem Scouting“, sagt er. Der Film erzielte schließlich große Erfolge. „Da ist man als Beteiligter natürlich stolz“, sagt der 50-Jährige.

Vorerfahrung der Motivgeber wichtig

Ob jemand sein Grundstück für Dreharbeiten zur Verfügung stellt, hänge ganz von deren Vorerfahrungen ab. So gebe es Produktionsfirmen, die den Drehort beschädigt haben oder im Chaos zurücklassen. Dementsprechend ablehnend würde dann auf eine erneute Anfrage eines Filmteams reagiert. „Mit Überreden hat das nicht viel zu tun. Motivgeber machen aus eigenem Antrieb mit oder nicht“, sagt der Profi. „Wohnungen werden in der Regel nicht angemietet. Da wird mit Studios gearbeitet. Der Aufwand ist riesengroß. Auch das haben wir schon bei Low-Budget-Produktionen gemacht. Dann ist man gezwungen, in privaten Wohnungen zu drehen.“

Dreharbeiten am Flughafen Laage Quelle: Matthias Marx

Jeder kann Scout sein

Selbst wenn er sich im Land gut auskennt – jede Ecke kennt Matthias Marx nicht. „Wir haben hier ein großes Flächenland mit sehr vielen Facetten.“ Da sei es wichtig, in der Region gut vernetzt zu sein. Um ein passendes Motiv für Filmproduktionen zu finden, sei nicht viel Erfahrung notwendig. „Wer sich in einer bestimmten Region auskennt und von außergewöhnlichen Orten weiß, kann mit seiner Kamera losziehen, Bilder von einem bestimmten Ort machen und das Motiv beschreiben“, sagt der Produzent. „Mit solchen Leuten arbeiten wir auch zusammen. Die haben dann vielleicht nicht so viel Ahnung vom Film. Das ist kein Drama. Was fehlt, ergänzen wir dann.“

Wer selbst einen Drehort anbieten möchte, könne sich an die Film Commission wenden oder auch an Marx direkt. Anschließend werde ein Treffen ausgemacht, bei denen sowohl Fotos gemacht, die Mietbedingungen und die technischen Voraussetzungen geklärt werden und besprochen wird, wie viel das Produktionsteam vor Ort ändern darf. „Wenn dann eine Anfrage kommt, zu dem dieses Motiv passt, wird das der Produktion dann vorgeschlagen.“

