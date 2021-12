Wieck

Wenn am Neujahrstag in Wieck 150 Bilder unter den Hammer kommen, geht es Auktionator Christopher Walther nicht in erster Linie um möglichst hohe Zuschläge. Vielmehr ist es der Zugang zur Kunst, den der 72-Jährige per Hammerschlag besiegelt. Während beispielsweise nach der Winterauktion in Ahrenshoop stets neue Umsatzrekorde gefeiert werden, freut sich der Wiecker Auktionator regelmäßig über das Entdecken seiner meist eher raren Werke.

Die Urheber der Bilder, die Christopher Walther am Neujahrstag an die Frau, an den Mann bringen will, haben zeitlebens in einer der Künstlerkolonien in Ahrenshoop, Schwaan oder auf Hiddensee gearbeitet. Aus seinem Depot zieht er dann noch das eine oder andere Bild, das der Auktionator mit einem speziellen Hintergrundwissen in die Versteigerung gibt. Da hat er doch ein Werk eines Malers aus dem Nahen Osten, der mit seinem Stil Vorbild für den später berühmt gewordenen Maler Paul Klee geworden ist.

Ein Klacks in der Versteigerung

Lotte Laserstein – das ist der Name der Malerin des teuersten Bildes, das am Neujahrstag einen neuen Besitzer finden soll. Die jüdische Malerin flüchtete einst vor den Nationalsozialisten nach Schweden. Ihr Werk in der Versteigerung wird mit 5000 Euro aufgerufen. Ein Klacks zu den mehreren Hunderttausend Euro, die für das Bild bezahlt wurden, das nun in der Deutschen Nationalgalerie hängt.

Die ungewöhnlichsten Werke sind zwei Mini-Bilder von Louis Douzette. Der Maler machte sich einen Namen als Mondscheinmaler. Aber in den Anfängen des 1834 geborenen Mannes entstanden ganz andere Werke. Erst in den 60ern seines Jahrhunderts habe Louis Douzette begonnen zu malen. Ein aus dem Jahr 1869 datiertes Werk sowie eines aus dem Jahr 1886 will Christopher Walther versteigern. Keines der beiden Werke erreicht an der Längskante die Zehn-Zentimeter-Marke. „Das sind die überraschendsten Werke“, sagt Christopher Walther. Eingereicht zur Auktion wurden sie von einem Sammler auf dem Darß.

Kanzler hat Parteigänger lieb gewonnen

Dass Kunstwerke heute teilweise teuer verkauft werden – damit hat Christoper Walther kein Problem. Kunst und Kommerz sind ein Begriffspaar, über das heute weitgehend übereinstimmend gesprochen wird. Von dieser Symbiose können Künstler ebenso profitieren wie Galeristen.

Anders sieht es beim Wortpaar Kunst und Politik aus. Warum durften Malerinnen nicht in die Akademien, obwohl es deren Statuen erlaubten?, nennt Christopher Walther als Beispiel. Warum fanden nach der Wende bestimmte Künstler der DDR keine Anerkennung bei Galeristen in den alten Bundesländern, wohl aber jene, die mit einem Protegé in die Szene getragen wurden, oder die als „strammer Parteigänger“ wie Jo Jastram, so Christopher Walther, später vom Kanzler Gerhard Schröder lieb gewonnen wurden.

Hohe Umsätze nicht vorrangig im Blick

Ein bisschen, sagt der Auktionator, spiegele sich seine Einschätzung zu Kunst im Portfolio für die nunmehr 21. Neujahrsauktion wider. Und damit unterscheide er sich von den Ahrenshooper Auktionen, bei denen die Einreicher auf die höheren Gewinne hoffen dürften.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vorbesichtigung der Werke für die Neujahrsauktion in Wieck erfolgt vom 27. bis 31. Dezember in der Darßer Arche. Jeweils von 11 bis 15 Uhr können Interessierte die Bilder in Augenschein nehmen. Es gilt die 2G-plus-Regel. Nur Geimpfte und Genesene mit Test können die Bilder vor Ort anschauen. In den beiden Ausstellungsräumen dürfen sich jeweils maximal vier Personen aufhalten.

Die Versteigerung selbst beginnt am 1. Januar um 15 Uhr. Ob Publikum zugelassen sein wird, will Christopher Walther nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Im Zweifelsfall wird die Versteigerung nur via Internet übertragen. Telefon oder schriftliche Gebote erfolgen. Auch die Weihnachtsauktion in Ahrenshoop wird ohne Präsenz von Saalpublikum erfolgen.

Von Timo Richter