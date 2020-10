Wieck

„Auf dünnem Eis“ und „Im Reich der Wolga“ sind die besten deutschen Naturfilme des Jahres. Naturfilmer Henry M. Mix und Boas Schwarz erhielten für ihren Film über den Klimawandel in der Arktis die Auszeichnung „Bester Film/Mensch und Natur“. Den Preis in der Kategorie „Wildnis Natur“ erhielt der Film über die Wolga, der ebenfalls ein Werk vom Berliner Filmemacher Henry M. Mix ist. Er ist somit der Abräumer des Deutschen Naturfilmpreises 2020.

Das Darßer Naturfilmfestival fand in diesem Jahr überwiegend online statt. Auch die Preisverleihung selbst wurde auf der Internetseite des Festivals als Video ab 19 Uhr gezeigt. Der etwa einstündige Film wurde im Vorfeld vorproduziert.

Folgen des Klimawandels

Die Jury war tief beeindruckt vom Film „Auf dünnem Eis“, der den Menschen, wie in einem Krimi, ihre eigenen Vergehen vor Augen hält. Eine seiner vielen Stärken sei, dass er seine Zuschauer dabei aber nie vor lauter Verzweiflung resignieren lasse, sondern den Willen festige, sich zu engagieren. In tragisch schönen Bildern zeige der für MDR und ARTE produzierte Film die Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen, die nur wenigen bekannt sind.

Szene aus dem Film „Auf dünnem Eis“ von Henry M. Mix und Boas Schwarz. Quelle: Repro

Humorvoller gehe es bei dem Film über die Wolga zu. Die Jury hob hervor, dass das Werk durch herausragende Kameraarbeit, liebevoll detaillierten Schnitt und wunderbare musikalische Unterstützung Information, Witz und Unterhaltsamkeit in bestem Maße vereine. Als Sprecher begeistert dabei zudem der Kolumnist und Autor Wladimir Kaminer. Der Film wurde für den NDR produziert, in Zusammenarbeit mit Arte, MDR, WDR, Channel One Russia, ORF und Curiosity Stream.

Die beiden Hauptpreise des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind mit jeweils 10 000 Euro dotiert. In der Jury saßen in diesem Jahr die in Australien lebende Naturfilm-Produzentin Gisela Kaufmann, TV-Moderator Tobi Krell, die Filmemacher Lucy Martens und Robert Sigl sowie die Wissenschaftsfotografin Esther Horvath.

Genre zugänglicher machen

In den anderen Kategorien gab es weitere Preise für Henry M. Mix und sein Team. Auch die Kinder- und Jugendjury entschied sich für den Film „Im Reich der Wolga“. Zudem wurde Wladimir Kaminer als Sprecher und Henry M. Mix für den Text des Filmes mit einem Jury-Preis für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Einen weiteren Jury-Preis für herausragende Leistungen erhielt Naturfilmer Uwe Anders für seinen Film „Der Harz – Im Wald der Luchse“. Die Jury würdigte mit der Auszeichnung die beste deutsche Naturgeschichte.

Den Deutschen Naturfilmpreis verleiht die Deutsche NaturfilmStiftung bereits seit 2008 im Rahmen des Naturfilmfestivals auf dem Darß. Die Ehrung für Filmschaffende hat das Ziel, das Genre Naturfilm für Macher, Sender, das Publikum, aber auch für Naturschutz und Politik zugänglicher zu machen.

