„Wir sind überglücklich“: Berliner Band „Mia“ gibt Festival-Abschluss in Rostock

Fünf Tage, zahlreiche Bands und gute Laune: Auch wenn es auf dem Hanse-Sail-Gelände in diesem Jahr keine große Bühne gab, kamen Konzertliebhaber dennoch auf ihre Kosten. Am M.A.U.-Club im Stadthafen fand das „x&Pop“-Festival statt. Den Abschluss machte am Sonntagabend „Mia“.