Rostock

„Ich bin durch Zufall auf diese Geschichte gestoßen“, sagt Axel S. Meyer über das Thema seines neuen Romans. Bei einem Besuch im polnischen Stettin vor drei Jahren fiel ihm ein repräsentatives Gebäude auf. Vor dem mächtigen spätgotischen Haus stand eine Hinweistafel. Sie verriet, dass es sich dabei um den Loitzenhof handelt, das Haus war 1547 von der Bankiersfamilie Loitz errichtet worden. Der geschichtliche Hintergrund: Im 16. Jahrhundert gehörte die Familie Loitz zu den einflussreichsten Wirtschafts- und Finanzunternehmen in Europa. Sie handelte mit Salz, Getreide, Schwefel, Fischen – und auch mit Geld. Die Mitglieder der Familie Loitz wurden auch als die „Fugger des Nordens“ tituliert, angelehnt an das schwäbische Kaufmannsgeschlecht der Fugger. Als aber die Familie Loitz 1572 Konkurs anmelden musste, erschütterte dies die gesamte Finanzwelt im Ostseeraum. Viele kulturelle Errungenschaften des 16. Jahrhunderts gerieten in Gefahr oder gingen verloren, es folgten zahlreiche juristische Auseinandersetzungen und auch Gewalttätigkeiten. Die Erschütterung der Gesellschaft war damals immens. „Davon hatte ich noch nie etwas gehört“, sagt Axel S. Meyer heute. Aber die Idee zu seinem neuen Buch war geboren. Der Autor, der bei Rostock lebt, machte sich an die Arbeit.

Zeitgeschichte in einen Roman umgewandelt

Jetzt liegt das fertige Werk vor, es ist über 600 Seiten stark, der Titel: „Das Handelshaus“. Axel S. Meyer hat vor dem komplexen wirtschaftlichen Hintergrund des 16. Jahrhunderts einen Familienroman geschrieben. Im Mittelpunkt stehen die drei Loitz-Brüder: Stephan, Michael und Simon. Bei der Konzeption des Romans hat sich der Schriftsteller ein paar Freiheiten erlaubt, die fiktiven Söhne in die überlieferte Familiengeschichte eingebaut. Auch bevorzugte er die ältere Schreibweise – Loytz. Und die Liebesgeschichte, die diese Handlung flankiert, ist ebenfalls der Fantasie des Autors entsprungen. „Als Romanautor darf man das auch!“, sagt Meyer. Verbürgt sind natürlich tragende historische Figuren jener Zeit. Bei seinem Werk konzentrierte sich Axel S. Meyer auf das Ende des Handelshauses Loitz.

Eine lange Recherche war nötig

Vorausgegangen war eine lange Recherche in Archiven und im Internet, über jene Zeit und über die Familie Loitz. „Ich habe rund 30 Bücher Sekundärliteratur zu Rate gezogen“, sagt Meyer. Außerdem unternahm er einige Recherchereisen an die Orte des Geschehens. Denn nicht nur der Alltag, auch Politik, Kultur und Wirtschaft jener Zeit sollten möglichst genau wiedergegeben werden. Doch die Faktenlage über die Familie Loitz war eher dünn. Meyer recherchierte: Das Stettiner Handelshaus bestimmte nicht nur die Wirtschafts- und Finanzwelt in Pommern, die Einflüsse reichten im Ostseeraum bis nach Schweden, auch hinunter ins Brandenburgische. So wirkt dieses Werk auch wie ein Wirtschaftskrimi. Das passt gut, denn im Hauptberuf ist Axel S. Meyer Wirtschaftsredakteur bei der OSTSEE-ZEITUNG und damit mit den Fakten und Abläufen vertraut, die die Grundlage dieses Buch bilden. „Aber hier kann ich auch mal etwas schreiben, das über 120 Druckzeilen hinausgeht“, sagt Meyer über den Vergleich zu seiner Arbeit in der OZ-Redaktion. Ein langer Atem war für dieses Buch nötig, nach der Recherche ging’s an die Schreibarbeit. Nachdem das Exposé mit dem Rowohlt-Verlag abgestimmt worden war, nahm das Buch allmählich Gestalt an. „Ich bin ein disziplinierter Arbeiter“, sagt Meyer über sich. Mehrere Fassungen waren nötig, bis es an die Feinarbeit ging, die Dialoge der Figuren geschrieben wurden. Und es sollte natürlich immer spannend bleiben. „Also wurden die meisten Szenen mit Cliffhanger versehen“, sagt Meyer.

Vier historische Romane hat der Autor bereits veröffentlicht

Entstanden ist also ein fesselnder historischer Roman, der den Leser in den Alltag des 16. Jahrhunderts entführt, ihn auch mit dem Schicksal der handelnden Figuren mitfiebern lässt. Das ist gekonnt inszeniert, denn die Literatur ist beileibe kein Neuland für Axel S. Meyer. Bereits vorausgegangen waren vier Wikinger-Romane, die Meyer seit 2010 veröffentlicht hatte. Erschienen sind sie im renommierten Rowohlt-Verlag. Für das Manuskript seines Roman-Erstlings „Das Buch der Sünden“ hatte Meyer 2009 den ersten Preis im Wettbewerb „Historischer Roman des Jahres“ des Rowohlt Verlags gewonnen. Der hatte das Buch sodann verlegt, es folgte die Wikinger-Hakon-Trilogie, die Axel S. Meyer verfasste: „Das Lied des Todes“ (2012), „Das weiße Gold des Nordens“ (2014) sowie „Das Schwert der Götter“ (2016). Die Resonanz beim Lese-Publikum war erfreulich. „Verkauft wurden von den vier Büchern insgesamt über 100 000 Exemplare“, sagt Meyer. Dem neuen Buch ist das auch zu wünschen.

Thorsten Czarkowski