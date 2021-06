Wismar: „phanTechnikum“ öffnet wieder

Wismar

Das Technische Landesmuseum MV in Wismar - das phanTechnikum – hat ab dem 8. Juni 2021 wieder geöffnet. Neben den verschiedenen Dauerausstellungen mit Exponaten der Technikgeschichte zeigt das Haus zwei neue Sonder-Schauen. „Wettlauf zu den Sternen – 60 Jahre bemannte Raumfahrt“ und „Der Traum vom Fliegen“. Gäste können unter anderem auf einem Nachbau eines Monautos (Lunar Roving Vehicle) sitzen und mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille über die Mondoberfläche fahren. Zudem gibt es knappe drei Gramm Mondgestein zu sehen. In einem Helikoptersimulator von Airbus begeben sich Gäste auf einen Rundflug oder nehmen in einem Trainingssimulator für maritime Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge Platz. Geöffnet hat das Haus (Am Festplatz 3) im Juni von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, im Juli und August täglich von 10 bis 18 Uhr. Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden alt sein darf, und ein Mund-Nasen-Schutz. 300 Gäste dürfen zugleich in das Museum hinein.

Von Klaus Amberger