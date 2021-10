Wismar

Schwarz, Rot, Gold. „Die deutsche Fahne ist meist nur bei wichtigen Fußballturnieren zu sehen“, sagt Markus Faber. Er arbeitet als Fotograf in Wismar und hat sich die Frage gestellt, warum das so ist.

Um Antworten zu bekommen, lässt er seit ungefähr 15 Jahren eine lebendige Flagge durch Deutschland touren. Drei Frauen schlüpfen dafür in Ganzkörperanzüge in den besagten drei Farben. So angezogen stehen sie zum Beispiel auf dem Rollfeld eines Flughafens, laufen durch Städte und sitzen in Landtagen.

„Dabei suchen wir immer nach schönen Fotomotiven und auch das Gespräch mit den Menschen“, erzählt der 53-Jährige. Politisch motiviert seien die Aktionen nicht, versichert er. Sondern es handle sich um eine Kunstaktion: Markus Faber möchte zeigen, wie vielfältig Deutschland ist, und dabei erfahren, wie die Deutschen ihr Land sehen.

Feste und freie Flaggenteile

Die Idee für das Projekt sei ihm bei einer Auftragsarbeit für ein Fahnen-Foto gekommen. Eine Pantomimin habe ihn auf Kostüme aufmerksam gemacht – und so habe er seinen Auftrag mit einer lebendigen Flagge umgesetzt.

Doch wer läuft mit ihm mit? „Ich habe drei feste und zwei freie Flaggenteile“, lacht der Wismarer. So nennt er seine Mitstreiterinnen. Dass alle weiblich sind, habe einen bestimmten Grund: „Bei Männern schauen die meisten Betrachter nur auf eine Stelle und solche unangenehmen Situationen möchte ich vermeiden“, betont er.

Die festen Flaggenteile sind diejenigen, die nur eine bestimmte Farbe tragen möchten, die freien sind variabel, sind mal gelb, schwarz oder rot. Alle Frauen sind aus Wismar und der Umgebung. Wer sie sind, wird nicht verraten. „Manchmal treffen sie bei unseren Touren auf Bekannte und Verwandte und schmunzeln dann, dass die sie nicht erkannt haben“, erzählt Markus Faber. Haben seine Flaggenteile mal keine Zeit, werden Studentinnen dazu gebucht.

Im Wismarer Hafen unterwegs

Auch im Wismarer Hafen ist die lebendige Flagge schon unterwegs gewesen. „Die Motive und die Choreographie finden sich vor Ort in den jeweiligen Momenten“, erklärt Markus Faber den Ablauf der Foto-Aktion. Oftmals würden Passanten nicht erkennen, dass es sich um eine Flagge handelt.

In Gebäuden, in die er hineingeht, kündigt er sich vorher an. Zum Beispiel sei er mit der lebendigen Flagge schon im Kieler Landtag gewesen. „Da hat uns der Sicherheitsmann die Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt: Fotografiert, wo ihr wollt“, erzählt der Künstler. Auch auf einem Rollfeld vor einem startenden Flugzeug habe er die Flagge abgelichtet. „Die musste vorher natürlich auch durch die Sicherheitskontrolle“, lacht er.

Ausstellung im Jahr 2022 geplant

Weitere Aktion seien in einem stillgelegten Kernkraftwerk, an einem Militär-Jet und bei einem Supermarkt auf Sylt durchgeführt, immer mit entsprechenden Genehmigungen. Im kommenden Jahr soll es nach Helgoland gehen und auf die Zugspitze.

Die spektakulärsten Aufnahmen sollen im kommenden Jahr in einer Ausstellung präsentiert werden und vorher nicht öffentlich gezeigt werden. Eigentlich sollten die Fotos schon längst zu sehen sein, doch die Einschränkungen der Corona-Pandemie habe das sowie weitere Fotoaufnahmen ins Stocken gebracht.

Eine Weihnachtsfrau wird im Dezember Geld verschenken. Quelle: Markus Faber

Im Dezember soll die Flagge aber wieder loslaufen. Dann schickt Markus Faber auch seine Weihnachtsfrauen los – dann aber einzeln in Rot-Weiß mit Weihnachtsmannmütze und Handschuhen. „Sie verteilen Geld an Vereine und Familien“, berichtet er. Das soll kleine Freuden bereiten. „Vor fünf Jahren habe ich damit angefangen“, erzählt er. Profitiert hätte gleich am Anfang eine Mutter, die sich keinen Weihnachtsbaum leisten konnte. „Sie konnte gar nicht glauben, dass ihr eine Fremde Geld schenkt.“

Markus Faber freut sich über Erlebnisse wie diese und finanziert auch die Flaggen-Aktion aus eigener Tasche. Dazu würden auch kleine Aufwandsentschädigungen für die Flaggenteile zählen. „Schließlich sind sie einige Stunden mit mir unterwegs.“ Die Puste kann ihnen dabei nicht ausgehen. „Durch den Stoff kann man gut atmen“, versichert der Fotograf, der sich auf die nächsten Touren freut und weitere Fotos mit Schwarz-Rot-Gold.

