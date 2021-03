Wittenhagen

Monika Ortmann ist eine Netzwerkerin – und das gleich in doppeltem Sinn: Denn zu ihrem ausgefallenen Arbeitsmaterial hat sie ausgediente Nylonstrumpfhosen auserkoren. Mit dem hauchdünnen Gewebenetz inszeniert sie raumgreifende Installationen, die ebenfalls vom Netzgedanken inspiriert sind: Mal muten sie an wie riesige Spinnennetze, die Ortmann im Raum aufspannt, mal wie lange klebrige Fäden, die von der Decke bis zum Boden reichen.

Geisterhafte Tänzerinnen, die an Nylonfäden hängen

„Willkommen im magischen Ballhaus“ heißt eine ihrer Installationen, bei der sie aus mit einem Metallreifen aufgespannten Damenstrumpfhosen geisterähnliche Tänzerinnen geschaffen hat, die – zwar nicht in den Seilen, dafür aber am Nylonfaden – von der Decke hängen. In den Nylons stecken Tanzschuhe, die brav auf dem Boden stehen und nur darauf zu warten scheinen, in Bewegung versetzt zu werden. „Auch die Tänzer sind in eine Struktur eingebunden und damit Teil eines Netzwerkes“, sagt Ortmann. Ihr geht es immer um den Einzelnen in seinem gesamten Zusammenhang. Eine Vielzahl individueller Mikrokosmen „vernetzt“ die Künstlerin zu einem Makrokosmos und schafft so ästhetische Kunsträume.

Zur Galerie Mit ihren kreativen Installationen setzt Künstlerin Monika Ortmann ausgediente Nylons gekonnt in Szene

Mehr als zehn Meter messen einige von Ortmanns Installationen. Und dennoch sind sie äußerst platzsparend: „Sie passen in einen Schuhkarton“, sagt die Künstlerin und lacht. Dem Beinschmeichler der Damen verfiel die gebürtige Bochumerin, die in Berlin und Dortmund Kunst und Visuelle Kommunikation studierte, bereits zu Studienzeiten.

„Ich habe Strumpfhosen mit der Druckpresse bearbeitet“

„Mit den Strumpfhosen habe ich schon 1974 mit Beginn meines Studiums angefangen“, erinnert sich Ortmann. „Damals habe ich sie über Radierplatten und Holzplatten gezogen und mit der Druckpresse bearbeitet“, sagt sie. „Dabei sind tolle Sachen entstanden.“ Es ist das Spiel mit Farben und Gewebestrukturen, das sie fasziniert. „Die Druckplatten haben mir so gut gefallen, dass ich sie hinterher als Bilder benutzt habe“, erinnert sich Ortmann. Schnell habe sie gemerkt, dass sich das Material nicht nur für eindimensionale Kunstwerke eigne.

„Der Stoff ist transparent, äußerst dehnbar und trotzdem stabil in alle Richtungen – also ein ideales bildhauerisches Material“, schwärmt Ortmann. „Daraus lassen sich diverse Architekturen entwickeln.“ Und das hat die Künstlerin ausgiebig getan: Von der Druckplatte wagte sie den Schritt in den Raum und entwarf Arbeiten, die mit der Zeit immer größer wurden. Dabei tüftelt Ortmann immer wieder an neuen Formen. „Wenn ich zum Beispiel fünf Strumpfhosen zusammenknote und einen Stahlreifen hineinstecke, kann ich sie in unterschiedliche Richtungen stülpen“, erklärt die Künstlerin. So entstehen stets neue Objekte. Dafür nutzt Ortmann neben den Nylons Materialien, wie Stahlreifen, Schuhe, Kokosnüsse, Fuß- oder Tennisbälle, die neben der Form dazu dienen, die Strumpfhosen zu beschweren.

Zur Person Monika Ortmann wurde in Bochum geboren und studierte Kunst und Visuelle Kommunikation in Berlin und Dortmund sowie Fotografie. 1979 gründete sie die Galerie K.L.E.C.K.S. in Herne, die sie bis 2002 leitete. Danach lebte sie in Berlin und Bochum, wo sie zwei Ateliers betrieb. Vor zwei Jahren verlegte sie ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt nach Wittenhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Arbeiten von ihr sind unter anderem im Deutschen Industriemuseum, Zeche Hannover, Bochum, im Frauenmuseum Bonn, im Russischen Museum Petersburg sowie im Museum für Zeitgenössische Kunst in Geumgang/Korea zu sehen.

Netze als Metapher

Die Netze, die Ortmann immer wieder in ihren Arbeiten aufgreift, haben für die Künstlerin auch einen übertragenen Sinn: „Neuronale Netze im Körper, soziale Netze, das Internet, generell finde ich Netzstrukturen und deren Funktion interessant“, sagt Ortmann. Ein Spinnennetz funktioniere ähnlich wie ein soziales Netz, ist sich die Künstlerin sicher. Auch aktuelle Themen greift Ortmann in ihren Arbeiten auf, wie beispielsweise Gewalt gegen Frauen, die die Künstlerin durch Rissstrukturen in den Strumpfhosen ausdrückt.

Ihr Arbeitsmaterial bekommt sie von Freunden, von Schulen, Tanzschulen und von Theatern. „Meine große Tochter ist Dramaturgin, meine kleine Schauspielerin“, sagt Ortmann. „Dadurch habe ich sehr guten Kontakt zu Theatern. Und die haben einen immensen Verbrauch an Strumpfhosen.“ Weil viele hautfarben seien, habe sie irgendwann begonnen, die Strumpfhosen einzufärben. Auch mit den Mustern der Nylons arbeitet sie. „Diese hier stammen aus einer Tangoschule“, sagt sie und deutet auf einen Hauch schwarzer Spitze. „Einige der Strumpfhosen haben bis zu 300 Euro gekostet. Die sind aus Tüll oder auch gehäkelt und werden so lange gestopft, bis sie fast auseinanderfallen. Wenn sie nicht mehr zu reparieren sind, kriege ich sie“, sagt Ortmann und lacht. Mit Gebrauchsspuren habe sie kein Problem. Im Gegenteil: Mit einem Skalpell schneidet Ortmann selbst kleine Löcher in die Strumpfhosen. „Dann kann ich sie ziehen und sehe, wo die Laufmasche hinläuft“, sagt Ortmann. Aus den Mustern der Strumpfhosen, den Laufmaschen und Löchern lässt sie Formen und Bögen ihrer Wandbilder entstehen, die anmuten wie Membranen unter einem Mikroskop.

„Bei meinen Wandarbeiten entstehen wilde Formationen“

Auch ganze Wände bespannt sie mit ihren Strumpfhosen: „Bei meinen Wandarbeiten fange ich mit dem Tacker an einem Ende an und dann entstehen wilde Formationen“, so Ortmann. „Das ist Wahnsinn – wenn man einmal damit anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Es ist eine unglaublich meditative Arbeit.“

Unterstützt wird sie von Tochter Anna, die an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) Schauspiel studierte und zu den Installationen ihrer Mutter performt. Durch sie kam Ortmann auch nach MV: „Wir waren vorher noch nie hier und haben uns spontan in diese Gegend verliebt“, sagt sie. Das war vor neun Jahren. Vor zwei Jahren hat sie ihren Lebensmittelpunkt von Berlin und Bochum komplett ins beschauliche Wittenhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen verlegt, wo sie mit ihrem Mann die ehemalige Dorfschule bewohnt.

XXL-Kleider aus Altpapier

Neben den Nylonstrumpfhosen hat Ortmann eine zweite Leidenschaft: „Altpapier“, verrät sie. „Das zerreiße ich und verspinne es zu Garn.“ Daraus formt Ortmann überdimensionierte Papier-Knäule oder strickt XXL-Kleidungsstücke aus Altpapier, wie ein rund sechs Meter hohes Kleid. „Um die Papierarbeiten zu transportieren, brauche ich große Lastwagen, weil es riesige Objekte sind“, sagt Ortmann. Für internationale Ausstellungen – Ortmann zeigte ihre Arbeiten unter anderem bereits auf Kuba und in Korea – gehen daher vor allem ihre Nylons auf Reisen.

Nach ihren Ausstellungen erreichen Ortmann regelmäßig Päckchen mit Strumpfhosen, die sich bei ihr in zahlreichen Kisten stapeln. Einige davon nutzt sie auch privat: „Manchmal bekomme ich welche geschickt, die so schön sind, dass ich sie nicht sofort verarbeiten kann, sondern sie erst mal selber trage“, verrät sie und schmunzelt.

Von Stefanie Büssing