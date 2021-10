Wolgast: So visionär waren die Klänge junger Litauer in der Wolgaster St. Petri Kirche

Wolgast

Die Ankündigung lag thematisch wohl etwas schief, denn als „Pop im Dom“ ging das Konzert am Dienstagabend in Wolgasts Evangelischer Kirche nicht durch. Auch dann nicht, wenn das von „Minimal Musik“ inspirierte und bestimmte Musikangebot des Usedomer Musikfestivals traditionelle Vorstellungen hinter sich ließ.

Aber wer das nun schon zum dritten Male zu Konzerten auf Usedom eingeladene litauische Ensemble New Ideas Chamber Orchestra (NICO) bereits gehört hatte, wusste ohnehin, was ihn erwartete: ein Abend mit überraschender, origineller Musik, in höchst attraktiver Mischung von visionär scheinender, geradezu meditativer Klanglichkeit und musikantisch lebendiger Verve. Eine sehr individuelle und, wenn man so will, durchaus Visionäres besitzende Musik. Das ist viel auf einmal – und in dieser Ambivalenz genau so gewollt!

Faszinierende Klangwelt

Inspirator, „Musiklieferant“ und Leiter des von ihm auch gegründeten Streicher-Kammerensembles ist Gediminas Gelgotas: einfallsreicher Komponist, raffinierter Arrangeur und bemerkenswert sportlich agierender Leiter in einer Person. Das auswendig musizierende, hochprofessionelle Ensemble – das Baltic Sea Philharmonic lässt grüßen, denn mehrere Ensemblemitglieder sielten auch in diesem renommierten und stets auswendig spielenden Orchester – ist mit zwei Violinen, Viola (Violine), zwei Celli und Kontrabass ganz auf seine Musik zugeschnitten, auf seine Ausdrucks- und Klangvorstellungen, die auch Vokales und Choreographisches einschließen. Man realisiert eine Musik, die stark auf die Technik des Minimalistischen setzt und mit motivischer Kurzgliedrigkeit, Endlos-Wiederholungen und metrisch-rhythmischem Gleichmaß eine sehr spezifische, aber faszinierende Klangwelt zwischen scheinbarem Stillstand und expressiver Bewegung produziert.

Star-Cellist als Sahnehäubchen

Star-Cellist David Geringas war das Sahnehäubchen beim Konzert des New Ideas Chamber Orchester aus Litauen in der Wolgaster St. Petri Kirche. Quelle: Geert Maciejewski

Der Auftritt des Star-Cellisten David Geringas gab dem Ganzen noch eine besondere Note, denn Geringas unterstützt den Leiter und Komponisten des siebenköpfigen Ensembles seit Jahren. Daher waren die NIKO-Musiker auch nicht nur schmückendes Beiwerk während seines Auftritts, sondern Teil eines musikalischen Gesamtkunstwerks, das vom Publikum mit langem Beifall und Bravo-rufen bedacht wurde.

Oft gepaart mit Texten (!) dominierten in Wolgast vorwiegend und mit sieben Werken des Dirigenten weitgehend auch religiös oder philosophisch grundierte Klänge „im Licht des Himmels“ – so der weite Klangräume und viel Fantasievolles offen lassende Programmtitel. Auch insofern machte das Ensemble seinem Namen, in dem ja neue Ideen als Programm vorgegeben sind, alle Ehre.

Das New Ideas Chamber Orchester aus Litauen begeisterte in der Wolgaster St. Petri Kirche. Quelle: Geert Maciejewski

Und man konnte schon davon ausgehen, dass im auch akustisch voluminösen historischen Raum der großen Wolgaster Kirche die schon betörend zu nennende Wirkung der gebotenen Musik voll zur Geltung kam. Wahrlich ein Klang- und Musikerlebnis der sehr besonderen Art, möglicherweise eine Art Therapeutikum, stets aber auch erfahrungs- und grenzerweiternd. Und mit der ganz eigenen Bewegungschoreographie ganz sicher auch ein Blick auf die Konzertwelt von morgen.

Von Ekkehard Ochs