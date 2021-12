Rostock

Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ein eingespieltes Team: Seit ihrer Kindheit musizieren die Geschwister Ada Aria und Ead Anner Rückschloß gemeinsam. Mehr als 80 Preise zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe haben die jungen Talente inzwischen erhalten. Sie waren in Rundfunk und Fernsehen vertreten, spielten 2013 zu 50 Jahre „Jugend musiziert“ vor Ex-Bundespräsident Joachim Gauck auf Schloss Bellevue und vor mehr als 1000 Zuschauern in der Stadthalle Göppingen.

Seit 2019 studieren sie an die Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) gemeinsam den Masterstudiengang Klavierduo. Nach ihrer Abschlussprüfung im Januar 2022 würde das erfolgreiche Duo gern auch international durchstarten.

Musik bereits in die Wiege gelegt

Was bei anderen nach abgedroschener Floskel klingt, passt bei Ada Aria und Ead Anner Rückschloß perfekt: Ihnen wurde die Musik buchstäblich in die Wiege gelegt. „Bei uns im Haus war schon immer Musik“, erinnert sich Ead Anner. Der Vater Organist und Pianist, die Mutter Cellistin, unterrichteten oft im heimischen Gammelshausen, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. „Das haben wir natürlich immer mitbekommen. Schon in der Wiege wurden wir vermutlich oft dazugestellt und konnten zuhören“, sagt Ead Anner und lacht.

Die Familie besitzt viele historische Instrumente, darunter ein Cembalo und einen Hammerflügel. „Die Tasten lassen sich leicht bedienen und sobald wir gehen konnten, haben wir ausprobiert, den Instrumenten Töne zu entlocken“, erinnert sich der 25-Jährige.

Schon mit drei Jahren werden sie von den Eltern am Klavier unterrichtet. Ead Anner auch am Cello. Ada Aria lernt zudem Geige spielen an der Musikschule. Schon als Kleinkind habe sie nach einer Miniaturgeige am Weihnachtsbaum gegriffen und sie als Instrument benutzen wollen, verrät die 27-Jährige und lächelt.

Seit dem neunten Lebensjahr werden beide von renommierten Professoren betreut. Sie sind unter anderem Jungstudierende an der Musikhochschule Karlsruhe. „Die Fahrt dorthin nach der Schule hat zwei Stunden gedauert. Das war sehr aufwendig, aber auch schön, weil es uns gezeigt hat, dass wir etwas Besonderes machen“, sagt Ead Anner.

Besonders sind auch ihre Namen: „Ada ist ein biblischer Name aus dem Alten Testament. Er bedeutet auch die Geschmückte“, erklärt Ada Aria. Ead sei ein alter deutscher Name, den Bischöfe früher getragen hätten. Beide seien wegen der Musikalität ausgewählt worden. „Sie lassen sich auch gut vertonen“, sagt Ada Aria, die auch selbst komponiert.

Schon mit drei Jahren Klavierunterricht

Aufgewachsen sind die Geschwister in einem kleinen Dorf am Fuße der Schwäbischen Alb mit Ziegen, Hühnern und Kaninchen. „Wir sind schon immer viel draußen gewesen“, verrät Ead Anner. Auch heute gehen die Geschwister gern wandern, begleitet von ihren Ziegen, wenn sie eine musikalische Auszeit brauchen. Ansonsten wird täglich zwischen vier und sechs Stunden geprobt und musiziert. Auch wenn die Musik einen großen Teil der Kindheit und ihres Lebens eingenommen habe, habe es den beiden immer Spaß gemacht, betonen sie.

„Wir haben früh angefangen, zusammen zu spielen. Weil wir gemeinsam viele unterschiedliche Besetzungen spielen können, war es immer sehr abwechslungsreich“, freut sich Ead Anner. Cello-Klavier, Geige-Klavier, Klavierduo, Streicherduo. „Da gibt es musikalisch viele Möglichkeiten“, betont Ead Anner. Bis heute treten sie als Rückschloß-Duo und als Solokünstler auf. Ihr Repertoire reicht von klassischen Stücken vergangener Jahrhunderte bis hin zu Werken der klassischen Moderne und Neuer Musik. „Besonders gefällt uns der französische Komponist Francis Poulenc“, sagt Ead Anner.

Ada Aria studierte Klavier und Violine an den Musikhochschulen Würzburg und Freiburg, ihr Bruder studierte Violoncello und Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Beide nahmen an diversen Meisterkursen teil und hatten bereits Konzertauftritte in 13 europäischen Ländern – Ada Aria trat darüber hinaus sogar in New York auf.

Doch Konkurrenzdenken gibt es bei den Geschwistern nicht: „Wir gehören ja zusammen und freuen uns für den anderen“, sagt Ead Anner. Obwohl beide viel Zeit miteinander verbrächten, laufe es erstaunlich gut. „Klar diskutieren wir mal über ein Werk, aber das kann auch konstruktiv sein“, sagt Ead Anner.

„Wir mögen die Ostsee und das Geräusch der Möwen“

Dass beide gleich zwei Instrumente auf solch hohem Niveau spielen, sei selbst bei Hochbegabten ungewöhnlich, sagt Professor Volker Stenzl von der Rostocker HMT, der dort mit seinem Bruder Hans-Peter Stenzl die weltweit erste Professur für Klavierduo innehat und das Geschwisterpaar gemeinsam betreut.

Regelmäßig pendelt dieses zwischen dem heimischen Gammelshausen und der Hansestadt. „Wir mögen die Ostsee. Es ist schön, morgens auf dem Weg zur Hochschule am Hafen entlangzugehen und die Möwen zu hören“, sagt Ead Anner. Auch wenn im Januar die Abschlussprüfung ansteht – aufgeregt ist das Geschwisterpaar noch nicht. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Ead Anner und schmunzelt.

Danach wollen beide auf jeden Fall weiterhin zusammen Musik machen. „Schließlich ist es etwas Besonderes, dass wir zu zweit ein so vielfältiges Programm bieten können“, so Ead Anner. Gern würden die zwei auch international durchstarten.

„Konzerte geben, diese auch selbst moderieren und CDs rausbringen – das wäre schon toll“, sagt Ead Anner. Die erste Solo-CD von Ada Aria ist bereits 2019 bei Hänssler Classic erschienen. Ein Leben ohne Musik könnten sich beide nicht mehr vorstellen. „Das ist unser Lebenselixier“, sagt Ada Aria. Für die Zukunft hoffen die beiden vor allem auf eines: „Wir wünschen uns, dass trotz der Pandemie die Konzerte mit Publikum weiter bestehen werden, weil sich das Erlebnis auch künftig durchs nichts anderes ersetzen lässt.“

Von Stefanie Büssing