Wismar

Ein Schiffshorn dröhnt durch den Hafen. Ein Fischreiher fliegt übers Wasser. Links liegt die „SuperStar Libra“, das Wohnschiff für Arbeiter auf der Genting Werft, am Kai. Rechts feiert eine Hochzeitsgesellschaft auf der Poeler Kogge. Gegenüber verladen Kräne Stahlschrott. Nike Fuhrmann (45) sitzt an einem ihrer Lieblingsplätze in Wismar – der Hafenspitze.

Von hier aus wird der Blick weit und ruhig. Kräne quietschen, Möwen kreischen. Es ist eine ganz eigene Mischung aus Hafennostalgie und Hafenindustrie, die Wismar zu bieten hat. Traditionsschiffe, Matjesbrötchen und schlendernde Urlauber auf der einen, Hafenkräne, Holzfrachter und Hafenarbeiter auf der anderen Seite. „Die verladen hier jeden Tag ’nen halben Wald“, sagt die Schauspielerin aus Berlin und lacht herzlich. Das Holz werde aus aller Welt für die Pellets-Produktion angeliefert.

Seit 2017 spielt die Berliner Schauspielerin Nike Fuhrmann (45) im ZDF-Krimi „Soko Wismar" mittwochs im Vorabendprogramm die Hauptkommissarin Karoline Joost.Dafür lebt sie vier Mal pro Jahr mehrere Wochen für die Drehs in der Weltererbestadt und ist zumindest schon mal Teilzeit-Wismaranerin

Nike Fuhrmann ist seit 2017 das neue Gesicht im kleinen Polizeirevier der Hansestadt Wismar, das im Zentrum der ZDF-Serie „Soko Wismar“ steht. Seit 2004 läuft der Krimi mittwochs im Vorabendprogramm. Die 17. Staffel lief bis April. Am 30.September startet Staffel 18 mit der Folge 368 „Tod im Robbenbecken“ (18 Uhr ). Bis 14. Oktober werden „Kunst und Krempel“, „Abgetaucht“ und „Die Sprache der Wunden“ ausgestrahlt.

Die Schauspielerin ist als Hauptkommissarin Karoline Joost in Wismar auf Tätersuche. An der Seite von Dominic Boeer, der als Lars Pöhlmann ihren Partner gibt. Boeer ist seit 2007 dabei, seit 2015 als Kriminaloberkommissar. Urgestein ist Udo Kroschwald, der seit 2004 den Dienstellenleiter Jan-Hinrich Reuter gibt.

Für die Mutter einer zehnjährigen Tochter und eines sechsjährigen Sohnes eine krasse Veränderung ihrer Lebenssituation. Vier Mal im Jahr dreht sie in Wismar. Für andere Filmprojekte bleibt da aktuell nur wenig Zeit. Für jeden Dreh lebt sie, so wie das rund 50-köpfige Filmteam, in einer Ferienwohnung im Hafen. „Als Wahl-Wismarerin würde ich mich nicht bezeichnen, aber als Teilzeit-Wismarerin.“

„Der Tierpark ist unglaublich schön.“

Auch wenn sie ihre Kinder in den Drehzeiten schwer vermisst – der Kleine wurde gerade eingeschult – empfindet sie diesen Spagat zwischen Berlin und Wismar als Luxus. In der Hauptstadt lebt Nike Fuhrmann mit ihrem Mann, dem Dokumentarfilmer und Kameramann Frederick Walker („Projekt Gold“, „Der NSU Komplex“), im geschäftigen Friedrichshain. Die Familie kommt, wenn die Mama im beschaulichen Wismar dreht, zu Besuch, so dass die Insel Poel, Rerik, die Wismarer Altstadt oder der Tierpark zu ihren Ausflugszielen gehören. „Der Tierpark ist unglaublich schön. Die Kinder können überall anfassen und streicheln. Sie lieben es“, sagt sie.

Fantalk mit Nike Fuhrmann in Boltenhagen Die Berliner Schauspielerin Nike Fuhrmann (45), die seit 2017 im ZDF-Krimi „Soko Wismar“ die Polizeihauptkommissarin Karoline Joost spielt, kommt zum Fantalk nach Boltenhagen. Am Sonntag, 6. September, ist Nike Fuhrmann ab 17 Uhr zu Gast bei Dirk Schiewer, dem Betreiber des Bistros „Sommerlaune“ in Boltenhagen (Ostseeallee 54), und macht damit das Quintett voll. Denn zuvor sind auch schon ihre Schauspiel-Kollegen Mathias Junge, Katharina Blaschke, Udo Kroschwald und Dominic Boeer der Einladung nach Boltenhagen gefolgt. Im Talk wird die Schauspielerin von ihrer Arbeit und den speziellen Aufgaben als TV-Polizistin berichten und anschließend Autogramme geben.

Sie liebt die Mentalität ihrer neuen, zweiten Heimat. Das Norddeutsche in Mecklenburg sei handfest, ruhig, ein bisschen stoisch, freundlich, zupackend. Ein bisschen ist die geborene Münchnerin ja auch aus dem Norden. Eine Großmutter stammt aus Lübeck, eine aus der Steiermark, die Eltern leben auf dem Lande in Bayern, mit ihrem Mann hat sie sich für den Trubel der Großstadt entschieden.

Wenn da ein Dreh auf der Straße angesagt sei, würden die Berliner eher gar nicht bis genervt reagieren. Schon wieder ein Set, das im Weg rumsteht. „Könnt ihr nich’ woanders drehn“, heißt es da auch mal in bester Berliner Schnauze.

In Wismar sei das anders. „In der Nähe des Sets steht immer ein Pulk von Menschen, die interessiert zuschauen. Ich mag das“, sagt Nike Fuhrmann. Hin und wieder werde sie auch von Fans der Serie angesprochen. „Stets höflich und zurückhaltend, irgendwie liebevoll“, sagt sie. Die Serie hat ihren festen Zuschauerkreis, auch in der Hansestadt.

„Hier wohnte mal ein Mörder, da lag mal ’ne Leiche“

Dabei hat sie der Welterbestadt gegenüber schon fast ein schlechtes Gewissen. Seit 17 Jahren ermittelt das TV-Team von Soko Wismar. „Wir haben ja die halbe Stadt entvölkert und niedergemeuchelt“, lacht sie. Aber die Wismarer wachsen stetig nach. „Ich find’ es lustig, wenn ich durch die Stadt laufe, denke ich oft: Hier wohnte mal ein Mörder, dort lag mal eine Leiche.“

Um sich auf die Rolle vorzubereiten, hat sie sich mit einer echten Hauptkommissarin der Kripo getroffen. Die habe ihr aus dem Polizeialltag erzählt, dass es zwei Streifenpolizisten in der Stadt geben würde, die alles wissen und jeden kennen. Die seien wie Seismographen.

Die echte Polizistin hat ihr auch erzählt, dass sie sich für Einsätze schwere Schuhe und robuste Kleidung zugelegt habe. Wie ein Panzer. Nike Fuhrmann sagt: „An einem echten Tatort wäre ich wohl ganz schön aufgeschmissen. Ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt, die diesen Beruf ausüben und habe allerhöchste Achtung vor ihnen.“

Hin und wieder, wenn ihr echte Polizisten auf der Straße begegnen, erwischt sie sich, wie sie Rolle und Realität vermischt: „Ich will die dann so spontan ankumpeln, bis mir einfällt, dass ich ja nur ’ne Polizistin spiele und das also keine Kollegen sind. Wenn mir das mal passiert, das wäre total peinlich,“ lacht sie.

Sie hat von der freien Rolle in einem Branchenblatt gelesen und sich mit einem Video, in dem sie eine Improvisation mit einer Kaffeemaschine gefilmt hat, beworben. Eine Freundin hat sie in Szene gesetzt, wie sie als taffe Kommissarin an der Technik der Kaffeemaschine scheitert.

Warum hat ihr Mann nicht zur Kamera gegriffen? „Wir können alles zusammen, Bergsteigen, Skifahren, Kinder erziehen, zusammen leben oder durch Chile, Argentinien, über die Osterinseln, Kuba, Island reisen. Auch stundenlang über Filme reden. Aber nicht zusammen drehen. Er ist halt Dokumentarfilmer und meckert mich dann ständig an, warum ich vor der Kamera nicht so bin, wie ich bin. Aber ich bin Schauspielerin.“

Beim Casting für „Soko Wismar“ musste sie sich zwischen 800 Bewerberinnen durchsetzen. Hat geklappt.

„Maddin in Love“, „Der Bergdoktor“, „In aller Freundschaft“

So ganz neu ist sie ja nun auch nicht im Serienfach. Nike Fuhrmann hat an der Hochschule für Musik und Theater Hannover studiert und nach dem Diplom an Theatern in Magdeburg, Osnabrück und Mannheim gearbeitet. 2001 der Sprung vor die Kamera. Seitdem hat sie in acht Kinofilmen und 34 TV-Filmen und -Serien mitgespielt. Unter anderem in „Der Bergdoktor“, „In aller Freundschaft“ oder „Die Bergretter“ und 2007 an der Seite des Komikers Martin Schneider in die für den Deutschen Comedypreis nominierte achtteilige Serie „Maddin in Love“.

In Wismar, sagt sie, sei sie angekommen. Ein sehr angenehmer Teil ihres Lebens: „Soko Wismar hat einen familiären Kleinstadtcharakter, der zur Stadt passt. Wir drehen hier keine internationalen Agentenkrimis. Von den Charakteren und den Fällen passt das alles hervorragend zu dieser schönen Stadt mit ihren Menschen. Und wir lösen jeden Fall innerhalb einer Stunde.“

Und dadurch, dass ein Großteil der Dreharbeiten in der Innenstadt und im Hafen stattfindet, kennt sie bereits die verborgensten Winkel. „Ich mag diesen kleinstädtischen Charakter und mir fällt immer wieder auf, wie liebevoll die Menschen ihre Häuser und Innenhöfe restaurieren und herrichten. Das ist schön und damit bin ich wahnsinnig glücklich“, sagt Nike Fuhrmann.

Von Michael Meyer