Bad Doberan

Als die französische Band The Headshakers am Samstagabend etwa eine Stunde gespielt hatten, musste sie ihr Programm abbrechen. Ein kurzer, aber heftiger Sturm sorgte auf dem Zappanale-Gelände gegen 19 Uhr für eine rund dreistündige Unterbrechung. Ansonsten lief aber alles planmäßig. „Wir haben einige Programmpunkte ein bisschen verschoben“, sage Zappanale-Sprecher Thomas Weller. „Die Headshakers haben wird dann für den Sonntagnachmittag um 14 Uhr noch mal angesetzt.“ Die Gäste der Zappanale hatten für die kleinen Änderungen im Ablauf Verständnis. Denn die Zappa-Fans, die am Samstagabend gebeten worden waren, das Festivalgelände zu verlassen, hatten sich gegen zehn Uhr wieder eingefunden, dann ging es weiter. „Sicherheit geht vor“, so Thomas Weller. Das Festival besuchten an den drei Tagen rund 1800 Gäste.

Und der musikalische Mix war wieder spannen

Zur Galerie Die dreißigste Zappanale in Bildern

d: Zappa, Zappaverwandtes und Experimentelles. Ein hochinteressantes Programm lieferte am Freitag zum Beispiel das deutsche Musikprojekt Percussion Under Construction, die sich unter anderem Stücke von Edgar Varèse und Frank Zappa als musikalische Vorlage genommen hatten, sie spielten aber auch eigene Kompositionen. Im Repertoire war unter anderem das berühmte Stück „The Black Page“, das Zappa einst für Schlagwerker geschrieben hatte. Das Publikum lauschte begeistert. So bewies diese Band, die übrigens zum ersten Mal auf der Zappanale zu Gast war, wie stark das Werk von Frank Zappa auch Schlagzeuger und Perkussionisten beeinflusst hat.

Auf der kleinen Bühne - die auf der Zappanale Mystery Stage genannt wird - überzeugten Musiker wie Ali N. Askin & Band ( Deutschland) und später auch The Loomings ( Frankreich) mit manchmal fantasievollen, manchmal schrägen Eigenkompositionen. The Loomings traten am Samstagabend mit einiger Verspätung auf, zu dem Zeitpunkt war der kurze Sturm zwar vorbei, aber es regnete heftig. Auch die Ed Palermo Big Band feat. Napoelon Murphy Brock begann am Samstagabend mit etwas Zeitverzögerung, auch hier harrte das Publikum geduldig im Regen aus. Am Sonntag konnte das Programm wie geplant durchgeführt werden, unter anderem mit den G!randmothers of Invention. Damit war am Sonntagabend die Jubiläums-Zappanale Geschichte.

Die alten Stärken wirken immer noch: 2019 zeigte sich die 30. Zappanale erneut mit einem bewährten musikalischen Rezept, mit einer entspannten Festival-Atmosphäre und einem interessanten Rahmenprogramm. Dieses Musikfestival wird zu Ehren des amerikanischen Rockmusikers Frank Zappa (1940-1993) seit 1990 veranstaltet.

Thorsten Czarkowski